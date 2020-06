Governo do Estado entrega novos leitos no Hospital Estadual de Atenção Clínica

.

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, na manhã deste sábado (27), a entrega de 25 novos leitos clínicos de enfermaria para o Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), localizado em Cariacica. A unidade é referência na rede estadual para o atendimento especializado em saúde mental, com leitos clínicos e psiquiátricos. Foram investidos R$ 5,7 milhões na expansão de leitos.

Casagrande destacou que os novos leitos serão destinados para outras enfermidades, sem prejuízo à expansão da rede de saúde para atender neste momento os pacientes do novo Coronavírus (Covid-19). “Os leitos foram reformados e equipados com o objetivo de atender pacientes de mais baixa complexidade. Serão para pacientes que necessitam ficar um longo tempo no hospital ou aguardando para receber alta. Nosso desafio é continuar atendendo a necessidade de todos, mesmo com a sobrecarga do Covid”, destacou.

Ainda de acordo com o governador, o HEAC serve de retaguarda aos hospitais de alta complexidade. “Estamos conseguindo dar aos capixabas toda atenção necessária para quem necessita de leito. Os leitos salvam vidas, mas não salvam todas. Por isso, precisamos manter o distanciamento social para salvar todas as vidas”, reforçou.

Os novos leitos fazem parte de um projeto de ampliação do HEAC que, nos próximos meses, contará com cerca de 65 novos leitos clínicos de enfermaria. Os 25 novos leitos serão destinados ao atendimento dos pacientes com perfil de cuidados paliativos e crônicos de baixa complexidade.

A entrega dos novos leitos foi acompanhada pela vice-governadora Jaqueline Moraes; pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes; pela subsecretária de Estado de Assistência à Saúde, Quelen Tanize Alves da Silva; e pelo diretor-geral do HEAC, Felipe Goggi Rodrigues.

