Governo do Estado entrega novo Creas e reforma do Cras em São Gabriel da Palha

O município de São Gabriel da Palha, na microrregião Centro-Oeste, está recebendo novos investimentos do Governo do Estado na Assistência Social. A “Capital Nacional do Café Conilon” conta agora com um novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Além da construção, a rede de proteção social municipal também recebeu a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras). A entrega das unidades aconteceu nesta sexta-feira (22), com a presença do governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço.

A melhoria estrutural dos dois equipamentos socioassistenciais visa aumentar a qualidade dos atendimentos ofertados às cidadãs e cidadãos gabrielenses. Para a construção e a reforma, o Governo do Estado investiu cerca de R$ 1,1 milhão, recurso que faz parte da estratégia estadual de fortalecer e ampliar a rede socioassistencial em todo território capixaba.

“É muito motivador e gratificante ver o semblante das pessoas carregado de ânimo e otimismo. Finalizamos o trabalho no interior nesta sexta-feira com entregas de equipamentos que ampliam a rede de proteção e fortalecimento social, que dão dignidade às pessoas e apoio a aqueles que estão em risco pessoal ou social, com direitos violados ou ameaçados. São demandas prioritárias da sociedade”, afirmou Ricardo Ferraço, que é também secretário de Estado de Desenvolvimento.

Segundo ele, o desenvolvimento das regiões vai além de projetos estruturantes. “Passa também pela economia, saúde, saneamento, educação e principalmente, pelo cidadão. O trabalho do Governo do Estado é amplo, é macro e está presente em todos os municípios capixabas com o mesmo propósito de oferecer qualidade à população”, reforçou o governador em exercício.

De acordo com a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, até 2026 estão previstos mais de R$ 118 milhões para a construção e reforma de Cras, Creas, Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua (Centro-Pop), Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e Unidades de Acolhimento Institucional.

“No Espírito Santo os recursos direcionados para a proteção social alcançaram patamares inéditos. O governador Renato Casagrande assumiu, dentre outros compromissos, o de ampliar e qualificar nossa rede física e tem cumprido à risca. As entregas que fazemos aqui em São Gabriel da Palha se repetirão em outros municípios, pois o objetivo do Governo do Estado é entregar serviços eficazes e atendimento digno a todos capixabas, em especial àqueles que mais precisam”, afirmou a secretária.

O Cras e o Creas integram a estrutura do Sistema Único de Assistência Social (Suas), que é o modelo de gestão utilizado no Brasil para operacionalizar as ações de assistência social. O Suas é um dos grandes responsáveis por atender e fazer a manutenção de boa parte dos direitos do cidadão e da família – principalmente aquelas que estão em situação de risco social.

A solenidade também contou com a presença do prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, e da secretária Municipal do Trabalho, Assistência, Desenvolvimento Social e Família, Marcella Rossoni Rocha.

