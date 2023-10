Governo do Estado entrega novas máquinas e equipamentos agrícolas para 45 municípios

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), realizou, nesta segunda-feira (09), a entrega de máquinas e equipamentos agrícolas para 45 municípios localizados nas dez microrregiões do Espírito Santo. Ao todo, são 65 equipamentos, dentre eles, 23 caminhões, 20 tratores, 20 retroescavadeiras, um rolo compactador e uma escavadeira.

O investimento total é de R$ 20 milhões em recursos, incluindo, os oriundos de emendas parlamentares estaduais e da bancada federal capixaba. As máquinas vão auxiliar nas ações agrícolas e na manutenção de estradas vicinais, garantindo melhorias na trafegabilidade e nas condições de mobilidade e de escoamento da produção rural.

“É um esforço do Governo do Estado que muda a vida da população dos municípios beneficiados e de toda região ao redor. Essa entrega proporciona melhores condições para que os municípios garantam mais trafegabilidade nas estradas vicinais, colaborando para o desenvolvimento, por meio da realização de obras e serviços que promovam mais qualidade de vida à população. A utilização dessas máquinas e equipamentos é importante em diversos aspectos, pois auxilia produtores rurais, moradores e turistas que passam por essas estradas”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Os seguintes municípios foram contemplados: Afonso Cláudio, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Apiacá, Aracruz, Atílio Vivácqua, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Bom Jesus do Norte, Conceição da Barra, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Ecoporanga, Fundão, Governador Lindenberg, Guaçuí, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Marilândia, Montanha, Mucurici, Muniz Freire, Muqui Nova Venécia, Pancas, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Santa Leopoldina, Santa Teresa, São Domingos do Norte, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Sooretama, Vargem Alta, Viana e Vila Pavão.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, representou o governador Renato Casagrande na solenidade. Ela destacou a importância da relação harmoniosa do Estado com os Municípios. “Nosso governo segue com um ritmo acelerado de investimentos, o maior da história do Estado. Entre 2019 e 2022 foram mais de R$ 9 bilhões e vamos superar esse valor nesses próximos quatro anos”, disse.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Seag

Priscila Contarini / Rafael Gomes

(27) 3636-3700 / (27) 99645-4694 / (27) 99785-7697

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES