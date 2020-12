Governo do Estado entrega nova rodovia entre Ecoporanga e Ponto Belo

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã deste sábado (12), nos municípios de Ecoporanga e Ponto Belo para a entrega de importantes obras para a população. Foi inaugurada a reforma e ampliação da Rodovia ES-320, que liga o distrito de Cotaxé, em Ecoporanga, ao município de Ponto Belo – que também recebeu um Campo Bom de Bola, no distrito de Itamira. Foram mais de R$ 60 milhões em investimentos que vão beneficiar a população tanto na mobilidade e escoamento de produção quanto na prática esportiva e no lazer.

A agenda teve início em Ecoporanga com a visita à nova rodovia, uma via totalmente recuperada que facilitará o escoamento de produção com mais segurança e trará conforto para quem trafega entre os municípios de Ecoporanga, Ponto Belo e Mucurici. As intervenções da nova ES-320, no trecho Cotaxé – Ponto Belo, foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).

“Um sonho poder estar inaugurando essa rodovia que interliga duas regiões: o Extremo Norte ao Noroeste do Estado. Não existia essa ligação e todas essas cidades estavam distantes. Agora estamos as aproximando, colaborando para o desenvolvimento de toda essa região. No meu governo passado e também neste já investimos mais de R$ 200 milhões nessa rodovia. Muitas pessoas me perguntavam se valia a pena investir esse dinheiro na ligação entre Ecoporanga a Ponto Belo e digo: vale sim! Pois vamos trazer desenvolvimento, gerar oportunidades e renda aos moradores dessas localidades. Vamos facilitar o acesso desses moradores aos serviços públicos, como escolas e médicos. Queremos o Estado competitivo e para isso precisamos de boa infraestrutura”, pontuou o governador Casagrande.

São 28,7 quilômetros de vias pavimentadas, em um investimento de cerca de R$ 60 milhões. Toda a extensão da malha já foi concluída e as equipes do DER-ES executaram uma série de serviços, entre eles, terraplenagem, sinalização e drenagem. As obras incluem ainda a variante Jabuti Grande, a implantação de abrigos de ônibus e de faixa multiuso, atendendo ao município de Mucurici.

As intervenções vão estabelecer a ligação pavimentada entre as sedes dos dois municípios. “A realização desta obra que interliga Ecoporanga e Ponto Belo é muito importante. Um sonho antigo que conta com um investimento muito grande do Governo do Estado. De certa forma, nós fechamos um ciclo importante na malha rodoviária aqui no extremo norte do Estado”, destacou o diretor-presidente do DER-ES, Luiz Cesar Maretto Coura.

Campo Bom de Bola

Ainda em Ponto Belo, o governador Renato Casagrande inaugurou, no distrito de Itamira, mais uma unidade do Campo Bom de Bola. Com um investimento de R$ 528.670,96, repassados para a Prefeitura Municipal, por meio de convênio. Em formato “soçaite”, o campo ocupa uma área física de 1.543,50 metros quadrados (31,50m x 49,00m), com gramado sintético, sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas, fechamento com alambrado de 5,0 metros de altura, com tela losangular sobre alvenaria de blocos rebocada e pintada, iluminação com seis postes de concreto, com três refletores cada, e portão pintado com esmalte sobre fundo anticorrosivo.

“O Campo Bom de Bola de Itamira é um sonho de todos dessa região. Através do esporte podemos levar saúde, disciplina e dar oportunidades aos nossos jovens, além de contarmos com um espaço de lazer para toda a comunidade. Estamos construindo o Ginásio de Esportes de Ponto Belo, que também será um importante equipamento”, lembrou o governador.

Além de se tornar uma opção de lazer para toda a comunidade, o espaço também poderá abrigar eventos culturais e será utilizado para atividades do projeto Campeões de Futuro, do Governo do Estado. Em Itamira, há 60 crianças e adolescentes matriculados no núcleo de futsal, que poderão utilizar o local para treinamentos. Agora, com a inauguração do equipamento, a ideia da Prefeitura de Ponto Belo é iniciar um núcleo de futebol de campo no distrito.

“Estamos inaugurando unidades de campos Bom de Bola em diversas partes do Estado, pois sabemos que esse é um investimento importante para as comunidades. São espaços bonitos, com boa estrutura, que incentivam e permitem a prática do esporte de uma forma segura, principalmente, para nossas crianças e adolescentes, como no caso do projeto Campeões de Futuro”, comentou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Outras obras rodoviárias na Região Norte

Além das obras entre Ecoporanga e Ponto Belo, o DER-ES está executando outras intervenções no norte do Estado, entre elas, a pavimentação da ES-010 entre Conceição da Barra e a Vila de Itaúnas e a reabilitação da ES-130, entre Pinheiros e Nova Venécia. A previsão é que as duas sejam concluídas em fevereiro de 2021.

Com um investimento de cerca de R$ 42 milhões, as obras neste trecho da ES-010, com 20,7 quilômetros, vão impulsionar o turismo em uma das regiões mais conhecidas do Espírito Santo e facilitar o deslocamento dos moradores de Itaúnas. Já a reabilitação da ES-130 representa um investimento de cerca de R$ 39 milhões e já tem mais de 70% dos serviços concluídos.

