Governo do Estado entrega campo Bom de Bola e autoriza desobstrução do Rio Reis Magos, na Serra

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (21), o início das obras de desobstrução do banco de areia na Foz do Rio Reis Magos, compreendendo a recomposição do canal de navegação e dragagem, no município da Serra. O anúncio foi feito no balneário de Nova Almeida, onde o governador também inaugurou o campo Bom de Bola, localizado na Praça dos Pescadores.

“A cidade de Serra tem recebido investimentos robustos em parceria com o Governo do Estado. Aqui mesmo em Nova Almeida, o contorno de Jacaraípe, vai devolver essa região aos moradores e incentivar o turismo. Uma região linda, que fica ainda mais bela com essa Praça dos Pescadores revitalizada, com um novo campo de futebol. Vamos continuar investindo na Serra, que é a locomotiva do desenvolvimento do Espírito Santo”, afirmou Casagrande.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, explicou a necessidade da obra, que teve um investimento de R$ 2,8 milhões. “A Foz do Rio Reis Magos encontra-se assoreada, gerando riscos de acidentes marítimos para as embarcações que navegam neste trecho nos dois sentidos, afetando principalmente o comércio de pescados”, pontuou

Serão realizados serviços de manutenção do canal de navegação com execução de dragagem, incluindo mobilização e desmobilização de equipamentos, apoio náutico, sinalização marítima, carga e transporte de materiais contaminados, espalhamento de material arenoso. Haverá ainda equipes de produção e acompanhamento topográfico e batimétrico.

As intervenções contam com 14 mil metros cúbicos de dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque, 14 mil metros cúbicos de escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, 14 mil metros cúbicos de lastro de areia extraída (espalhamento mecânico), quatro suportes e lanterna de sinalização náutica e quatro boias de sinalização náutica com sistema de fundeio.



Esporte e Lazer

Ainda em Nova Almeida, o governador Renato Casagrande inaugurou o campo Bom de Bola localizado na Praça dos Pescadores. Um investimento de R$ 835.985,67 realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O campo Bom de Bola, em formato society, tem a dimensão de 31,90 x 49,90m, totalizando 1.575,86 metros quadrados. O equipamento conta com gramado sintético padrão Fifa, sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, fechamento com alambrado com cinco metros de altura, sobre alvenaria de blocos rebocada e pintada, e iluminação com seis postes de concreto com três refletores cada.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, comentou sobre a inauguração de mais um campo. “Esse certamente é um presente de Natal para todos que gostam e praticam esporte em Nova Almeida, principalmente nossas crianças e adolescentes. Mas, ao longo de todo o ano, entregamos obras como esta de norte a sul do Estado. Já estamos chegando à marca de 150 campos Bom de Bola revitalizados e 50 construídos. Aqui na Serra, por exemplo, inauguramos, na semana passada, outro novo campo, no bairro São Marcos II. E mais entregas virão em 2024”, destacou José Carlos Nunes.



