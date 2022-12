Governo do Estado define VRTE para 2023

O Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE) vai ser de R$ 4,2961 em 2023. O novo valor foi estabelecido pelo Decreto nº 5.250-R, publicado na edição desta quarta-feira (21) do Diário Oficial do Estado. O novo valor começa a valer a partir do dia 1º de janeiro do próximo ano.

O valor fixado teve reajuste de 6,47%, com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) dos últimos 12 meses (out/2021 a out/2022), em relação ao ano de 2022 – R$ 4,0350. O VRTE é utilizado para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo.

