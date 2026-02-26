Governo do Estado concede maior honraria à pesquisadora da polilaminina

Connect with us

O Governo do Estado concedeu a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Grã-Cruz, à bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, na tarde desta quinta-feira (26), em cerimônia realizada no Palácio Anchieta, em Vitória. A comenda, maior honraria concedida pelo Governo, foi entregue pelo governador Renato Casagrande. Tatiana Sampaio coordena o projeto que desenvolve a polilaminina e se tornou o principal nome ligado ao avanço das pesquisas sobre a substância no Brasil.

A polilaminina é uma substância experimental que ganhou repercussão nacional como possível tratamento para lesões medulares. Além da doutora Tatiana, cinco médicos do grupo de trabalho da polilaminina, além do coordenador do grupo, receberam a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Cavaleiro. Foram homenageados: Olavo Borges Franco, Bruno Alexandre Cortes, Marco Aurélio Braz de Lima, Ogari de Castro Pacheco e Mitter Mayer Volpasso Borges.

“Somos o Estado com maior investimento em pesquisa e inovação per capita do País. Não existe ciência sem investimento e, para isso, precisamos ter um Governo equilibrado e uma gestão eficiente. O Governo do Espírito Santo colocou o Hospital São Lucas inteiramente à disposição para colaborar com o avanço da pesquisa e do tratamento, autorizado pela Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]. O trabalho da doutora Tatiana furou a bolha política e mostrou a importância da pesquisa e da ciência, além do fato de o projeto ser liderado por uma mulher”, afirmou o governador Casagrande.

“Nunca pensei em receber uma homenagem desse tamanho. Preciso agradecer ao governador Renato Casagrande pelo trabalho que tem feito à frente do Governo do Espírito Santo e pelo reconhecimento do trabalho que estamos realizando. A polilaminina é nossa, brasileira, desenvolvida dentro de uma universidade federal, e quem a utiliza já reconhece que é algo do Brasil”, destacou a principal homenageada.

Homenageados com a Comenda Jerônymo Monteiro

Ordem Grã-Cruz:
Dra. Tatiana Coelho Lobo de Sampaio, bióloga, professora e pesquisadora da UFRJ

Ordem Cavaleiro:
Dr. Olavo Borges Franco, médico e professor
Dr. Bruno Alexandre Cortes, médico neurocirurgião
Dr. Marco Aurélio Braz de Lima, médico neurocirurgião
Dr. Ogari de Castro Pacheco, médico, empresário, fundador do Laboratório Cristália e senador suplente
Mitter Mayer Volpasso Borges, assessor especial do Governo do Estado e coordenador do grupo de trabalho da polilaminina

Formatura de residentes

Durante o evento, foi realizada a formatura de 159 novos especialistas dos Programas de Residência para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Os programas são ofertados pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi). Os residentes agora são especialistas em Acupuntura, Clínica Médica, Medicina Intensiva, Medicina de Família e Comunidade, Psiquiatria, Cuidados Paliativos, Saúde Coletiva, Saúde da Família e Saúde Mental.

Os Programas de Residência têm como objetivo qualificar e fortalecer a assistência em saúde no SUS do Espírito Santo, ampliando a oferta de formação em serviço para todas as regiões do Estado. A iniciativa busca elevar a qualidade do cuidado e garantir a integralidade das ações em saúde oferecidas à população, por meio da especialização dos profissionais.

Em 2025, foram formados 114 especialistas. Já em 2024, foram 102 residentes formados. Em 2023, 104 profissionais concluíram a residência e, em 2022, na primeira turma, 103 novos especialistas foram certificados.

Neste ano, novos residentes iniciam suas formações nas Residências em Saúde Integral da Criança e do Adolescente, Cirurgia Vascular e Psiquiatria da Infância e Adolescência, ampliando a oferta de especialidades estratégicas e fortalecendo ainda mais a capacidade de cuidado do SUS em áreas fundamentais para a população.

“Os Programas de Residência em Saúde possuem, cada vez mais, papel essencial na formação de profissionais qualificados para atuar no Sistema Único de Saúde. A cada ano, ampliamos o número de especialistas formados, fortalecendo a qualidade dos serviços oferecidos à população. Hoje é um dia de grande alegria para a saúde capixaba, pois celebramos a formação de novos especialistas comprometidos com a excelência do cuidado no SUS”, enfatizou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

Formação

Ao longo da formação, os residentes desenvolveram suas atividades em hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros Regionais de Especialidades (CREs), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), entre outros serviços de saúde. Nesse processo, puderam realizar ações de vivência no SUS, como atendimento individual, familiar e domiciliar aos usuários, além da promoção de atividades de educação em saúde.

“O ICEPi atua para transformar os territórios por meio da promoção de uma saúde pública cada vez mais qualificada para a população capixaba. Nesse contexto, a Residência é estratégica para o enfrentamento dos desafios da saúde pública, pois considera as realidades e especificidades de cada território. Reconhecemos a trajetória de todos que concluíram essa etapa formativa e reafirmamos a importância desse percurso. A partir de agora, os residentes se tornam profissionais especialistas, preparados para ofertar cuidado qualificado, comprometido e alinhado aos princípios do SUS”, destacou o diretor-geral do ICEPi, Erico Sangiorgio.

Os programas são descentralizados e interiorizados, com cenários de prática que fazem parte das redes municipais, estadual e federal de saúde. Ao todo, são nove Residências Médicas, seis Residências em Área Profissional da Saúde e duas Uniprofissionais.

Os Programas de Residência em Saúde do ICEPi são formações em serviço que têm como objetivo preparar especialistas em áreas estratégicas da saúde capixaba. “Essa é uma experiência que me mostrou como é ser, de verdade, um profissional de saúde atuando no Sistema Único de Saúde”, contou o cirurgião-dentista e agora especialista em Saúde da Família, Jamerson da Silva Santos.

O profissional, que atuou no município de Vila Velha, destacou a importância do atendimento integral aos usuários do SUS. “Essa foi uma experiência transformadora não somente para mim, enquanto profissional, mas também para os cidadãos e usuários do SUS, porque as pessoas passam a ter ainda mais acesso à saúde de qualidade a partir de profissionais com olhares mais humanizados”, explicou Jamerson.

Para ele, a formação ampliou o olhar sobre a missão dos profissionais de saúde nos territórios, a partir da compreensão das necessidades específicas dos usuários nos campos de atuação. Segundo Jamerson, a especialização foi a realização de um sonho profissional e pessoal, com potencial de transformar comunidades.

iCertifica

Em 2026, os formandos das Residências do ICEPi receberão, pela primeira vez, o certificado de especialistas de forma totalmente on-line. A iniciativa torna o processo mais ágil e alinhado às exigências do Ministério da Educação (MEC), modernizando os fluxos acadêmicos do Instituto. O acesso ao documento será feito pelo iCertifica, plataforma de certificação digital com validade jurídica, que garante segurança, autenticidade e preservação dos certificados ao longo do tempo.

