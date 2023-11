Governo do Estado celebra 10 anos do programa Rede Abraço 

Neste mês de novembro, o Programa Estadual de Ações Integradas sobre Drogas (Rede Abraço), voltado para pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, completa 10 anos. Para celebrar a data, o Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas sobre Drogas (Sesd), vinculada à Secretaria do Governo (SEG) vai realizar o evento “Rede Abraço 10 anos”, na próxima terça-feira (21), no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, e no Auditório da Fonte Grande, ambos no Centro de Vitória.

A programação terá início às 9h30, no Salão São Tiago, com a presença do governador do Estado, Renato Casagrande, e a premiação dos 30 projetos contemplados no Edital de Boas Práticas no campo da Política sobre Drogas 2023. Em seguida, será realizado um momento com depoimentos de acolhidos pelo programa nos últimos anos.

Na parte da tarde, a partir das 13h30, no Auditório da Fonte Grande, ocorrerá a Mostra de Práticas de projetos desenvolvidos no campo da política sobre drogas e contemplados pelos Editais da Rede Abraço desde 2020. Após, às 16h, será realizada a palestra “Conjuntura nacional e perspectivas da Política Nacional sobre Drogas”, ministrada por Antônio Rafael da Silva Filho, representante da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (Senad).

Rede Abraço

A Rede Abraço foi criada em 2013 e reformulada em 2020. De janeiro de 2019 a setembro de 2023, o programa atendeu mais de 11 mil cidadãos e realizou mais de 60 mil atendimentos.

“A temática das drogas sempre esteve presente nos debates da sociedade e é atravessada por diversos preconceitos e jargões condenatórios. Tratar dessa problemática não é fácil e nem simples, pois inexiste uma solução mágica para essa questão complexa. Acreditamos que a prevenção ao uso de substâncias psicotrópicas e o cuidado e o tratamento de pessoas que sofrem dos problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas devem ser tratados à luz da ciência, com soluções multisetoriais, inovadoras e criativas, respeitando sempre a autonomia do indivíduo, suas particularidades e os direitos humanos”, afirma o subsecretário de Estado de Políticas, Carlos Lopes.

Rede Abraço 10 anos

Data: 21/11/23

Locais: Salão São Tiago do Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, s/n, Cidade Alta. Centro. Vitória) e Auditório do Palácio da Fonte Grande (Rua Sete de Setembro, 362. 1º Andar. Centro. Vitória)

Salão São Tiago do Palácio Anchieta

9h30 – Solenidade de abertura e premiação do Edital de Boas Práticas 2023

12h – Intervalo para almoço

Auditório do Palácio da Fonte Grande

13h30 – Mostra de Práticas

16h – Palestra: Conjuntura nacional e perspectivas da Política Nacional sobre Drogas

Palestrante: Antônio Rafael da Silva Filho – representante da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (Senad)

17h – Encerramento

