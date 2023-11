Governo do Estado autoriza obra de calçamento rural na Serra

Para melhorar o acesso às áreas rurais do município de Serra, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), deu a Ordem de Serviço para pavimentação da BR-101 (Belvedere) ao Contorno do Mestre Álvaro (Muribeca, Aroaba). O valor do investimento é de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

A realização da obra de pavimentação da BR-101 (Belvedere) ao Contorno do Mestre Álvaro (Muribeca, Aroaba) vai facilitar o escoamento de toda a produção agrícola da região e dinamizar o agroturismo, beneficiando diretamente os bairros Belvedere e Divinópolis e as localidades de Muribeca, Aroaba, Itaiobaia e Calogi.

As intervenções que serão realizadas contemplam uma extensão de 1.712,66 m e para a realização da pavimentação serão investidos mais de R$ 1,1 milhão pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura Municipal da Serra, responsável pelo assentamento dos blocos.

Na ocasião, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, comentou que o Governo do Estado vai continuar a investir em obras de infraestrutura rural. “Nós temos o compromisso de levar mais qualidade de vida ao homem do campo. As atividades desenvolvidas pela agricultura familiar têm forte representatividade na geração de emprego e renda, no desenvolvimento econômico local e regional. A obra de infraestrutura rural vai garantir mais mobilidade e segurança, facilitando os acessos para o escoamento da produção agrícola, impulsionando o agroturismo e levando mais qualidade de vida para as famílias rurais”, ressaltou Bergoli.

As atividades econômicas rurais do município de Serra concentram-se em seu setor agropecuário, com destaque para as agroindústrias familiares. Os roteiros de agroturismo são uma atração a mais e podemos destacar: Guaranhuns, Chapada Grande, Pitanga, Muribeca, Putiri e Nova Almeida. Produtos da roça, pesque e pague, artesanato, hospedagem, trilhas, são algumas atrações desses locais.

O prefeito da Cidade, Sérgio Vidigal, destacou a importância do investimento para o município. “Essa é uma obra muito importante para a região. Quando investimos em mobilidade urbana estamos também investindo na qualidade de vida dos moradores da região, proporcionando vias mais seguras e melhor trafegabilidade nas áreas com maior densidade da agricultura familiar na Serra”, pontuou Vidigal.

Dada a ordem de serviço a previsão é de que a obra seja entregues à população em um prazo de 360 dias.

Caminhos do Campo

Caminhos do Campo é o Programa de Pavimentação de Estradas Rurais e Municipais, desenvolvido pela Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca do Espírito Santo. O objetivo do Programa é adequar e pavimentar as estradas rurais do Estado, oferecendo às áreas com maior densidade da agricultura familiar uma melhor trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção, redução de custos e perdas de produtos perecíveis, além de facilitar a mobilidade da comunidade, especialmente a rural, além de desenvolver o agroturismo.

Fonte: GOVERNO ES