Governo do Estado autoriza novos investimentos em Alfredo Chaves

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesse domingo (27), em Alfredo Chaves, na microrregião Litoral Sul, para anunciar novos investimentos em infraestrutura e saúde. Foi autorizado o início das obras de pavimentação do trecho da estrada de acesso à Rampa de Voo Livre de Cachoeira Alta, além da celebração de convênio para construção de um novo Pronto Atendimento (PA) no município. O investimento total ultrapassa R$ 17 milhões.

A cerimônia de assinatura aconteceu durante a 50ª edição da tradicional Festa da Banana e do Leite. “Estamos aproveitando essa linda festa para fazer importantes anúncios para Alfredo Chaves. Iniciamos recentemente o Programa Caminhos do Turismo, com foco na infraestrutura de nossas áreas turísticas. Mas, quando pensamos em turismo, pensamos antes nos moradores, pois quando a gente trata bem quem vive aqui temos a certeza de tratar bem quem vem nos visitar. Além disso, estamos investindo na construção do novo PA que fará a diferença na vida do povo alfredense”, declarou o governador.

Para fortalecer o turismo no Espírito Santo, o Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), autorizou o início das obras de pavimentação do trecho da estrada de acesso à Rampa de Voo Livre de Cachoeira Alta. A obra faz parte do Programa Caminhos do Turismo, que tem como objetivo pavimentar as estradas com potencial turístico do Estado, melhorando as condições de acessibilidade e proporcionando uma infraestrutura de transporte eficiente para a região.

Com investimento de R$ 5,5 milhões e prazo de execução previsto em 180 dias, o trecho a ser pavimentado tem extensão de 3,7 quilômetros e a intervenção utilizará a tecnologia PAVI-S, indicada para estradas rurais.

“Esse investimento do Governo do Estado vai potencializar ainda mais o turismo de aventura, além de atrair mais visitantes ao local, que é bastante conhecido entre os praticantes de esportes de aventura. Assim como outras obras do programa Caminhos do Turismo, essa iniciativa visa melhorar a infraestrutura viária de locais com potencial turístico, melhorando a mobilidade, o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida de quem vive na região”, destacou o secretário de Estado do Turismo, Victor Coelho.

A rampa de voo livre de Cachoeira Alta, localizada no município de Alfredo Chaves, na Região das Montanhas Capixabas, oferece uma vista panorâmica da região, com paisagens montanhosas, sendo referência para a prática de esportes de aventura, especialmente o parapente e o asa-delta. Além de ser um ponto de decolagem, a rampa também atrai turistas que visitam o local para conhecer as belezas naturais da região.

Mais investimentos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), deu mais um passo importante para o fortalecimento da saúde pública no sul do Espírito Santo com a autorização para celebração de convênio no valor de até R$ 12 milhões destinados à construção de um novo Pronto Atendimento em Alfredo Chaves.

O PA será construído em um terreno que passou por obras de macrodrenagem, viabilizadas por meio de parceria entre o Estado e o Município, e que agora está apto a receber a estrutura. O Pronto Atendimento vai ampliar e qualificar o acesso da população aos serviços de urgência e emergência, fortalecendo a rede pública de saúde da região.

“Essa é uma entrega que representa não apenas uma estrutura física, mas um compromisso com a vida das pessoas. Estamos falando de um investimento que salva vidas, que aproxima o cuidado de quem mais precisa”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann.

A superintendente regional de Saúde, Samilla Figueira, destacou a importância da união entre Estado e Município para tornar possível o novo serviço. “Esse Pronto Atendimento é fruto de muito diálogo e trabalho conjunto. Nosso compromisso é levar saúde de qualidade até onde a população precisa, aqui mesmo em Alfredo Chaves. Esse investimento vai fazer a diferença na vida de muita gente”, frisou.

Para o prefeito Hugo Luiz, o momento foi de gratidão: “Hoje é dia de agradecer ao governo do Estado por reconhecer e autorizar esses importantes investimentos em Alfredo Chaves. Estamos trabalhando com empenho e parcerias para o desenvolvimento de Alfredo Chaves.”

