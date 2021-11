Governo do Estado autoriza início de obras rodoviárias em Linhares

O governador do Estado, Renato Casagrande, autorizou, nesta segunda-feira (15), o início das obras de implantação e pavimentação da Rodovia ES-010, no trecho Vila do Riacho (Aracruz) e Regência (Linhares), e de pavimentação da ES-248, no trecho compreendido entre a ES-358 (Pontal do Ipiranga) e o distrito de Povoação, em Linhares. Casagrande também anunciou investimentos na área de assistência social do município na macrorregião norte capixaba.

As obras rodoviárias serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) com recursos oriundos da Fundação Renova, como forma de compensação pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).

“As máquinas já estão indo para a rua em um investimento muito grande, feito em parceria com a Fundação Renova. Estamos dando Ordem de Serviço para mais de R$ 131 milhões em obras importantíssimas para o município de Linhares e toda a região. Priorizamos investimentos estruturantes junto com a Fundação Renova, pois as comunidades de Povoação e Regência sofreram muito por conta do desastre de Mariana. É uma forma de darmos condições de infraestrutura para que o turismo e a agricultura possam se desenvolver”, pontuou o governador, reforçando que os investimentos não pararam mesmo durante a pandemia.

No ano passado, foi aprovado o repasse de R$ 600 milhões da Fundação Renova para obras nas áreas de saúde e infraestrutura nos municípios da bacia do Rio Doce, atingidos pelo desastre ambiental. A iniciativa envolve os Governos do Espírito Santo e de Minas Gerais. No Estado, serão destinados R$ 365 milhões para a execução de três trechos rodoviários na foz do Rio Doce: ES-010 (entre Vila do Riacho e Regência); ES-440, (entre a BR-101 e Regência); e ES-248 (entre a ES-358 e Povoação).

Na ES-010, entre Vila do Riacho e Regência, o investimento será de R$ 65 milhões, com prazo de execução de 540 dias. O trecho que será executado tem 34 quilômetros e será contemplado com pista simples, tratamento de segurança com sinalização, travessia de pedestres e redutores de velocidade nas localidades urbanas, faixa multiuso, além da construção de baias e abrigos para pontos de ônibus. A obra inclui também a construção de três pontes sobre o Rio Comboios, Rio Riacho e sobre o canal no km 21,1.

Já na ES-248, entre Pontal do Ipiranga e Povoação, o trecho que será executado tem quase 30 km de extensão e terá pista simples, acostamento, ponto de ônibus com abrigo, implantação de interseção e acessos e nova sinalização vertical e horizontal. O investimento é de R$ 62 milhões e o prazo de execução é de 870 dias.

Assistência social

Durante a agenda no município, o governador do Estado anunciou repasses para obras de reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e também para o projeto Compra Direta de Alimentos em Linhares.

Os investimentos vão melhorar a qualidade dos serviços prestados nos equipamentos de proteção social, em casos de ameaça ou perda de direitos de indivíduos ou famílias do território. Os Cras e Creas que compõem a rede de proteção social capixaba, são espaços que visam o empoderamento das famílias e de seus membros para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social, contribuindo assim para a construção e reconstrução das relações familiares e comunitárias. O investimento total é de R$ 1,3 milhão, oriundos do Tesouro Estadual, somados à contrapartida do Município.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo, destacou a relevância desses dois equipamentos essenciais para a rede de proteção social. “Infelizmente estamos vivendo um contexto nacional desafiador. As crises social e econômica, agravadas pela pandemia, impactam diretamente nas pessoas e suas famílias, especialmente as mais vulneráveis. O aprimoramento dos equipamentos da assistência social ajudará a prevenir o rompimento de vínculos familiares e sociais, possibilitando a diminuição da violência na nossa sociedade”, afirmou.

A segurança alimentar também é foco do Governo do Estado em Linhares, concretizado com o anúncio de repasse de recursos para o projeto Compra Direta de Alimentos (CDA). O município, que é adeso ao projeto a iniciativa, receberá R$ 97,5 mil, beneficiando 15 agricultores familiares. O CDA consiste no repasse de recursos estaduais para que as prefeituras possam investir na aquisição de alimentos diretamente da agricultura familiar e na doação desses itens para a rede socioassistencial dos municípios. Serão contempladas com as cestas as famílias atendidas pelos dois Cras do município.

“Não é possível melhorar a qualidade e o acesso aos serviços de proteção social sem uma parceria forte entre o Estado e Municípios. É preciso que essas duas instâncias estejam comprometidas em trabalhar para o bem comum na população. Esses anúncios que estão sendo feitos aqui hoje são a prova de que o trabalho em conjunto sempre vai produzir os melhores resultados”, afirmou Cyntia Grillo.

Também estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Paulo Foletto (Agricultura) e Coronel Aguiar (Casa Militar); os prefeitos Guerino Zanon (Linhares) e Dr. Coutinho (Aracruz); os deputados estaduais Marcos Garcia e Luiz Durão; além de vereadores e lideranças locais.

