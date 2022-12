Governo do Estado autoriza início de obras de infraestrutura em bairros de Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta terça-feira (20), a assinatura da Ordem de Serviço para obras de drenagem e pavimentação de 51 ruas e avenidas do município de Vila Velha. São quase R$ 41 milhões em investimentos com recursos do Fundo Cidades, do Governo do Estado, com contrapartida da Prefeitura Municipal. Serão contemplados os bairros Praia da Costa, Itapuã, Divino Espírito Santo, Santa Rita, Paul, Ilha das Flores e Barramares I e II.

“Fico feliz em vir aqui às vésperas do Natal para entregar um presente desse tamanho. É um investimento muito importante para requalificar vários bairros do município. Uma conquista para toda a população de Vila Velha, fruto de mais uma parceria do Governo do Estado com a Prefeitura. É muito bom terminar este mandato com tantas realizações. O jeito que eu tenho de agradecer é continuar trabalhando, trabalhando e trabalhando”, disse Casagrande.

A secretária de Estado de Economia e Planejamento, Maria Emanuela Alves Pedroso, destaca a importância das obras para a população. “Com o Fundo Cidades, que estabelece sem burocracia, repasses de recursos do nosso Governo para as administrações municipais, estamos realizando investimentos em todos os municípios capixabas, levando mais qualidade de vida para a população e desenvolvimento integrado para o Espírito Santo”, afirmou.

Estiveram presentes no evento o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; o deputado federal eleito Dr. Victor Linhalis; além de vereadores e lideranças comunitárias do município.

Serão contempladas as seguintes vias nos seguintes bairros:

Divino Espírito Santo (Rua Mestre Barroso, Rua do Ginásio Rua Álvares Cabral, Rua Aguiar Lemos, Travessa Moema, Rua Agenor de Souza Lé, Rua Isabel dos Santos, Rua Tupaíba);

Praia da Costa (Rua Mato Grosso, Rua Joseph Zogaib, Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, Rua João Pessoa de Matos, Rua Inácio Higino);

Itapuã (Rua Curitiba, Rua Manaus, Rua Antônio Régis dos Santos, Rua Porto Alegre, Rua Amoreira, Rua Jaime Duarte Nascimento, Rua da Limeira, Rua Guanabara);

Santa Rita (Rua Jaime de Barros, Rua Gumercindo Baião (Beco do Garrafão), Rua Paulo Neves, Rua General Osório, Rua Laurentino Ferreira);

Paul e Ilha das Flores (Rua Clara de Assis, Rua Orlando Carlos dos Santos);

Barramares I (Avenida Bandeirantes, Avenida Celso Vasconcelos, Avenida Presidente Kennedy, Rua Um, Rua Dois, Rua Três, Rua Bahia, Rua Castelo Branco, Avenida Continental, Rua General Dutra, Rua Boa Esperança, Rua Colibri, Rua Luandia);

Barramares II (Avenida Ouro Preto, Rua Boa Vista, Avenida Daniela Perez, Rua Guarani, Rua Rio de Janeiro, Travessa Dom Pedro, Rua Dalmares Stauffer, Rua Elias Siqueira, Rua Marechal Floriano, Rua Juscelino Kubitschek e Rua Santa Bárbara).

