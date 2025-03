Governo do Estado autoriza início de mais uma turma de formação de soldados do Corpo de Bombeiros

O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, autorizou, nesta sexta-feira (28), a abertura de mais uma turma de formação de soldados do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), com 100 vagas. O anúncio foi feito durante visita ao Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, na Enseada do Suá, em Vitória. Esta é a terceira turma do Edital 01/2022 e a previsão é que o Teste de Aptidão Física (TAF) ocorra dentro de 60 dias.

“Esse é mais um importante passo que reforça o compromisso do Governo do Estado com essa importante instituição e com a nossa sociedade. Dando sequência ao planejamento do governador Renato Casagrande, autorizamos esse reforço no efetivo do Corpo de Bombeiros. A contratação de novos bombeiros, aliado aos investimentos em inteligência e infraestruturas, aumenta a velocidade e a capacidade de resposta da Corporação e também da Defesa Civil. São ações pensadas para atender bem o cidadão capixaba”, disse Ricardo Ferraço.

O Curso de Formação de Soldados (CFSd) está previsto para começar no segundo semestre de 2025. Os novos soldados estarão prontos para trabalhar em prol da sociedade capixaba em 2026.

A primeira turma do Edital 01/2022 iniciou a formação em 2023 e, ao final do CFSd, foram nomeados 143 soldados. A segunda turma foi convocada em 2024 e 108 alunos foram matriculados. O curso ainda está em andamento. Atualmente, há 236 candidatos no cadastro de reserva deste concurso, para serem convocados a cumprirem as etapas estabelecidas no edital e comporem a nova turma com 100 vagas.

Os candidatos podem acompanhar as convocações e exigências no site do Corpo de Bombeiros: http://cb.es.gov.br/.

“Ao autorizar a convocação de mais uma turma, o governador em exercício Ricardo Ferraço atende a um grande anseio nosso, que é a recomposição do efetivo do Corpo de Bombeiros e o fortalecimento da capacidade de resposta da Corporação. O governador Renato Casagrande tem sido extremamente sensível a esta demanda, e o que vemos agora é a continuidade do trabalho iniciado em 2019. Estamos com uma turma em formação e iniciaremos mais uma. O que desejamos é que estes candidatos se tornem valorosos bombeiros, que vão trabalhar pela sociedade capixaba”, afirmou o comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Imprensa da Vice-Governadoria

Léo Júnior

(27) 99999-9422

Assessoria de Imprensa do CBMES

Camila Ferreira

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES