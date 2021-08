Governo do Estado autoriza concurso público da Polícia Militar

Recentemente o governador do Estado, José Renato Casagrande, anunciou a realização de um novo concurso público para a Polícia Militar do Espírito Santo. Nesta sexta-feira (20), ele autorizou o certame, com a oferta de 671 vagas, em diversos cargos.

O anúncio foi feito pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, durante uma operação em andamento no bairro Alecrim, em Vila Velha. O comandante estava supervisionando uma blitz de trânsito que acontecia no local para abordagem a veículos suspeitos.

O coronel Caus informou que as vagas serão distribuídas da seguinte forma: 560 para soldados combatentes; 30 para soldados auxiliares de saúde; 22 para soldados músicos; 20 para oficiais médicos; 20 para oficiais dentistas;10 para oficiais enfermeiros; 05 para oficiais farmacêuticos/bioquímicos; 02 para oficiais médicos veterinários e 02 para oficiais músicos.

“O novo concurso da Polícia Militar vem atender às necessidades de recompor o efetivo e, consequentemente, aumentar a capacidade operacional da PM nas atividades de policiamento ostensivo e outras áreas essenciais. É o compromisso do Governo do Estado com a corporação e com a sociedade capixaba”, ressaltou.

O comandante-geral ressaltou ainda que o edital de abertura do concurso começará a ser produzido nesta segunda-feira (23).

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL JOSÉ AUGUSTO PICCOLI DE ALMEIDA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]