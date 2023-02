Governo do Estado assina ordens de serviço para reforma e construção do Cras e do Creas em Vila Valério

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), assinou na manhã desta sexta-feira (03), as ordens de serviços para a reforma do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Vila Valério. Para as obras, o investimento chega a mais de R$ 1,2 milhão e é oriundo do Tesouro Estadual.

A reestruturação da rede socioassistencial do Estado é frequentemente redimensionada pela Setades, que acompanha de perto as demandas dos municípios. Assim, as reformas, ampliações e construção dos equipamentos socioassistenciais, acordadas na assinatura do termo, surgem da necessidade de aprimorar a capacidade da oferta dos serviços e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (Suas).

“Estamos acompanhando de perto todas as reformas, construções e inaugurações. O Governo é municipalista e vê os municípios como parceiros autônomos, capazes de atender à população local naquilo que ela realmente precisa. E para isso, com dedicação, trabalho e investimentos, vamos oferecer melhores condições que esse tipo de gestão seja consolidada”, afirmou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Ao todo, o Governo do Estado já investiu quase R$ 50 milhões no fortalecimento e ampliação da rede socioassistencial, em 51 municípios capixabas. Esse recurso contempla obras de reforma e construção de 68 equipamentos.

Também participaram da solenidade o prefeito de Vila Valério, David Mozdzen Pires Ramos; e o secretário de Assistência Social do Município, Adilson Melanes Gonçalves.



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Setades

Ana Luiza Freitas / Samyra Ferreira

(27) 3636-6803

[email protected] / [email protected]

Fonte: Governo ES