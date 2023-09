Governo do Estado assina ordem de serviço para construção de campo Bom de Bola em Nova Almeida

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), assinou, na noite desta terça-feira (26), a ordem de serviço para a construção de um campo Bom de Bola na Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, na Serra. O evento contou a presença do secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes. O investimento será de R$ 835.985,67.

Os chamados campos Bom de Bola no estilo campo de futebol society contam com gramado sintético, sistema de drenagem, área com piso cimentado para aquecimento dos atletas e bancos de reservas, além de fechamento com alambrado com cinco metros de altura sobre alvenaria de blocos rebocada e pintada, e iluminação com seis postes de concreto com três refletores cada.

O campo Bom de Bola na Praça dos Pescadores, em Nova Almeida, terá a dimensão de 31,50 x 49m, totalizando 1.543,50 metros quadrados, e contará com gramado sintético de alto padrão e reconhecido pela Fifa como um dos melhores no mercado atualmente, sendo encontrado, por exemplo, em grandes estádios e centros de treinamentos dos principais clubes do País.

As obras de construções de novos campos Bom de Bola são importantes para atender à comunidade de forma geral. Além disso, o novo equipamento também poderá ser utilizado para a realização de projetos esportivos com crianças e adolescentes, como o programa Campeões de Futuro, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Sesport.

Durante a solenidade, ainda foi anunciada a ordem de serviço para a revitalização da Praça dos Pescadores, uma obra que será promovida pela Prefeitura da Serra. O secretário José Carlos Nunes falou sobre a expectativa para esta obra do campo Bom de Bola.

“Temos cerca de R$ 15 milhões de investimentos em obras na área do esporte aqui no município da Serra. Além de Nova Almeida, estamos construindo campos Bom de Bola em Ourimar, São Marcos e Vista da Serra I, e também revitalizamos campos em outros nove bairros. São investimentos que vão trazer oportunidades e infraestrutura para o esporte e o lazer dessas comunidades, principalmente para crianças e jovens. Isso mostra o quanto o governador Renato Casagrande vem valorizando o esporte, com os maiores investimentos da história do Espírito Santo”, destacou José Carlos Nunes.

