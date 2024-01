Governo do Estado assina Ordem de Serviço para calçamento rural na comunidade de São Miguel, Domingos Martins

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, na manhã desta quinta-feira (04), a Ordem de Serviço para obras de calçamento rural na comunidade de São Miguel, localizada a 12 quilômetros da sede de Domingos Martins. A intervenção será realizada em três etapas e para a sua conclusão serão investidos R$ 1,4 milhão contemplando uma extensão de aproximadamente três quilômetros.

O governador falou sobre os investimentos do Governo do Estado no município: “já fizemos mais de 30 quilômetros de Calçamento Rural em Domingos Martins. Temos uma parceria forte com o prefeito Wanzete. Claro que não podemos fazer tudo de uma vez, mas aos poucos vamos fazendo o que é mais necessário. Seja com Calçamento Rural, seja com ponte, revsol, unidade de saúde, escola, equipamento agrícola, mas estamos em todas as comunidades deste Estado de alguma forma. Terminamos 2023 com o menor número de desempregados da história e boa parte disso é por conta da confiança que o empreendedor tem em investir no Estado. E a confiança vem através do trabalho e temos trabalhado em todos os 78 municípios levando desenvolvimento para os lugares que mais precisam de investimentos públicos”, disse.

No total, as três etapas das intervenções, que serão realizadas contemplam uma extensão de aproximadamente 3km e para a realização dessa primeira etapa está previsto a doação 6.000,00 metros quadrados de blocos e 2.000,00 metros de meio-fio, com investimento de R$ 502 mil (1ª etapa). Para realização da obra como um todo, serão doados 16.800 metros quadrados de blocos e 5.620 metros quadrados de meio-fio. O investimento total é superior a R$ 1,4 milhão. A obra será realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em parceria com a Prefeitura Municipal de Domingos Martins, responsável pelo assentamento dos blocos.

Na ocasião, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, comentou que levar infraestrutura para o campo é primordial. “Nós temos esse compromisso de melhorar os acessos e levar mais qualidade de vida para quem vive no campo. Melhorar a mobilidade, garantir segurança para pedestres e veículos, para escoar a produção agrícola, são ações que apoiam e dinamizam a economia local, fomentam a agroindústria e o agroturismo. Essa é a primeira etapa de mais uma obra que vai impulsionar as atividades agrícolas do município”, ressaltou Bergoli.

Também estiveram presentes o prefeito de Domingos Martins, Wanzete Kruger; o deputado estadual, Denninho Silva; o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli; vereadores e lideranças locais.

Programa Calçamento Rural

O Programa de Calçamento Rural é desenvolvido pelo Governo do Espírito Santo, por meio da Seag e em parceria com os municípios. O objetivo é melhorar a infraestrutura para que as comunidades e distritos localizados nas áreas rurais do Estado tenham mais facilidade de se deslocar e escoar a produção agrícola.

Em 2023, 28 comunidades de 13 municípios do Estado foram beneficiadas pelo Calçamento Rural, com o fornecimento total de 116,4 mil metros quadrados de blocos intertravados (cerca de 19,4 quilômetros) e 34,9 mil metros de meios-fios. O investimento realizado pela Seag no atendimento foi de aproximadamente R$ 9,9 milhões.

O Calçamento Rural viabiliza mais qualidade de vida e bem-estar social aos trabalhadores do campo, além disso, o programa deseja facilitar a mobilidade da comunidade, aumentar o fluxo de visitantes no meio rural e colaborar com o desenvolvimento do agroturismo.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Seag

Priscila Contarini / Mike Figueiredo

(27) 99645-4694 / (27) 3636-3700 / (27) 99616-5840

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES