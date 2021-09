Governo do Estado assina Ordem de Serviço de Praça multiuso em Cariacica

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, esteve, na noite desta quinta-feira (02), em Cariacica, onde assinou a Ordem de Serviço para a reforma da praça multiuso do bairro Bandeirantes. O investimento de cerca de 1,3 milhão será feito por meio de convênio entre a Prefeitura Municipal de Cariacica e a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

O evento contou também com a presença do prefeito Euclério Sampaio. O convênio para a reforma do equipamento havia sido assinado no aniversário da cidade, no último dia 24 de junho. A praça ocupa uma área de 2.179,69 metros quadrados e passará por várias intervenções.

Entre as melhorias estão: rampas para cadeirantes; construção de cobertura da quadra poliesportiva e reforma do piso; restauração da parte elétrica; bicicletário; instalação de academias populares com equipamentos de playground para crianças, jovens e pessoas da terceira idade; execução de uma área no centro da praça para feirinhas e eventos da comunidade; recuperação das mesas de jogos e dos canteiros existentes; paisagismo com implantação de gramas, árvores já existentes e implantação de novas; instalação de mobiliários; novos bancos de concreto; lixeiras; reforma do palco, com nova cobertura e nova pavimentação; Instalação de alambrados e pinturas em geral.

“O Governo do Estado, por meio da Sesport, segue investindo na infraestrutura esportiva de norte a sul do Espírito Santo. Além de diversos programas que desenvolvemos para o alto rendimento, como o Bolsa Atleta e o Compete Esportivo, vamos seguir investindo na massificação do esporte para as comunidades, na base, com obras nos bairros e no interior. Queremos levar essa infraestrutura para todas as partes do Estado, dando oportunidade para que crianças, jovens, adultos e idosos possam praticar suas atividades com qualidade”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

