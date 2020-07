Governo do Estado assina convênios para ampliar escolas em Rio Bananal

.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), vai investir pouco mais de R$ 1 milhão na ampliação de três escolas no município de Rio Bananal. Os convênios foram assinados pelo governador Renato Casagrande, durante solenidade virtual realizada na manhã desta segunda-feira (27). Serão contempladas as Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs) Pereira Torres, Tia Amélia e Tia Rita.

O governador destacou que serão agregadas quase 200 novas vagas para as crianças de Rio Bananal após as obras. “Queríamos ter retornado as aulas agora em agosto, mas infelizmente ainda não foi possível. Precisamos manter o vínculo da escola com os alunos. Para isso é importante investirmos também em melhorias na infraestrutura. Além do aumento de vagas, tem a melhora física da escola, valorizando o profissional e trazendo um acolhimento, um pertencimento ao aluno. A escola tem que ser um ambiente em que o aluno goste e onde se cria vínculos de amizade pelo resto da vida”, afirmou.

Casagrande também lembrou outros investimentos do Governo do Estado no município. “Já autorizei obras de Calçamento Rural em Mario Freire, Santa Rita e Capivara e vamos entregar em breve a rodovia de Panorama, um investimento importante para o município. Também repassamos recursos do Fundo Cidades e do Fundo de Assistência Social para Rio Bananal. A escola estadual do município também será reformada em um investimento que ultrapassa R$ 5 milhões”, listou.

Na EMEI Pereira Torres, serão construídas mais duas salas de aula, dois banheiros, dois depósitos e área de circulação. Na EMEI Tia Amélia, será construído, no 1º pavimento, lavanderia; no 2º pavimento, uma sala de aula, um banheiro, um depósito e área de circulação; no 3º pavimento, uma sala de aula, um banheiro, um depósito e área de circulação. No térreo da EMEI Tia Rita, serão construídos duas salas de aula, dois banheiros e área de circulação; no pavimento superior, serão duas salas de aula, dois banheiros, dois depósitos e área de circulação. O investimento total é de R$ 1.028.109,17.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, sublinhou a importância da política de investimentos na rede física das escolas, tanto da Rede Estadual quanto da Rede Municipal em parceria com as prefeituras. “Começar a semana assinando o repasse de uma verba que, em conjunto, soma algo superior a R$ 1 milhão para ampliação de vagas do Ensino Infantil e da estrutura física de escolas do Ensino Infantil é uma alegria muito grande. É uma política de continuidade nos investimentos na rede física, não só das nossas escolas, mas, também, em regime de colaboração em investimento na rede física dos municípios”, disse.

Vitor de Angelo prosseguiu: “Acho importante mencionar todo o esforço que tem sido feito pelo Governo do Estado para investir, de uma maneira colaborativa, na rede física dos municípios capixabas, ao mesmo tempo em que investe na sua própria rede física, nas suas mais de 440 escolas espalhadas por todo Estado, inclusive, presentes em Rio Bananal. Muito obrigado governador e um grande abraço a todos”, afirmou, durante a solenidade virtual, transmitida ao vivo pelas redes sociais.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843

Assessoria de Comunicação da Sedu

Mirela Marcarini / Geiza Ardiçon / Soraia Camata

(27) 3636-7705 / 7706 / 7707 / 7888 / 99956-2479 / 99802-9043

[email protected] / [email protected] / s[email protected]