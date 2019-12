Governo do Estado assina convênios e ordens de serviço em Colatina

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), assina, nesta sexta-feira (20), as Ordens de Serviço para as obras de ampliação do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) e de reconstrução e melhorias do Terminal de Itaparica, ambas em Vila Velha. A solenidade acontecerá às 15 horas no Gabinete do Governador, no Palácio Anchieta, em Vitória.

Serviço:

Ordens de Serviço para obras no Himaba e Terminal de Itaparica

Dia: 20/12 (sexta-feira)

Horário: 15h

Local: Gabinete do Governador, Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, 142, Centro – Vitória)

