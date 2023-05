Governo do Estado apresenta ações de inovação na ESX

O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), estará presente com um estande no Espírito Santo Innovation Experience (ESX). O evento, que reúne startups, instituições e pessoas que dialogam com ideias inovadoras e desenvolvimento tecnológico, será realizado na Praça do Papa, em Vitória, entre esta sexta-feira (02) e o domingo (04).

Serão três dias de evento que contará com palestras com profissionais da tecnologia, rodas de conversa, estandes e oficinas para o público. Entre as palestrantes confirmadas está Kim Farell, Executiva do Tik Tok, que fará uma palestra sobre marketing na velocidade da cultura; e o co-fundador do PicPay, Diogo Roberte, que apresentará como a Inteligência Artificial, o blockchain e DAO’s quebrarão os modelos atuais de empresas e startups.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressalta a importância do evento para o desenvolvimento do Estado ao apresentar ao público novas tendências de tecnologias. “No ano passado, a ESX reuniu mais de 17 mil pessoas em quatro dias de evento, apresentando novas tendências para diferentes públicos e setores. Mais uma vez, o evento trará novidades que potencializam e que têm capacidade de impulsionar ações inovadoras que ajudam no desenvolvimento do Espírito Santo. O público, com certeza, sairá do evento com novos conhecimentos e ciente dos avanços que o Governo do Estado promoverá”, salientou o secretário.

De acordo com a gerente de Economia Criativa (Gecria) da Secretaria da Cultura (Secult), Lorena Louzada, o evento é extremamente importante, pois a Secult vai poder contribuir e auxiliar com os participantes do encontro.

“A Secult também estará presente no ESX. Será uma oportunidade de o público conhecer mais as oportunidades que a cultura oferece. Teremos debates sobre a Lei de Incentivo, a Midiateca, o Hub e a Lei Paulo Gustavo. Um grande encontro dos produtores e criativos com o ecossistema de inovação”, enfatiza.

Além da Secti e da Secult, o estande do Governo do Estado apresentará as ações do Fundo de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes), Instituto Jones Santos Neves (IJSN), Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf) e Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas (Aderes). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifes) também vai expor no local como parceiro do Governo do Estado nesta área.

Serviço

Programação do estande do Governo do Estado na ESX:

Dia 02/06 (sexta-feira)

PALCO

11h – FapesTalk: Na trilha da inovação – da academia ao mercado;

13h30 – Stakeholders e a Lei de Incentivo à Cultura – Secult;

14h30 – Atendimento digital para os produtores rurais do ES – Seag;

16h – Inovações tecnológicas e acervos da Midiateca Capixaba – Secult;

17h30 – Pitch de Sucesso: Ronaldo Ribeiro (Jade Autism) – Secti;

19h – Inovações tecnológicas apoiadas pelo ICEPi para o SUS capixaba: PADTech, BioBone, 3sHealth, e-Rua e Gota de Vida.

Dia 03/06 (sábado)

PALCO

10h30 – Hub ES+ e Ecossistemas Territoriais Criativos – Secult e Secti;

14h – Aceleração de Iniciativas Públicas: o que aprendemos em três edições -Seger;

15h – Metodologia de Linguagem Simples: aproximando governo e cidadãos – Seger e Secult;

16h – Incubadoras Estaduais: Insight e Prosperas – Secti;

17h30 – Oportunidades Fapes: experiências e estratégias para participação em editais governamentais;

19h – Oportunidades para o setor do Audiovisual: implementação da Lei Paulo Gustavo no Espírito Santo – Secult.



Dia 04/06 (domingo)

PALCO

14h30 – Do PitchGovES ao StartupES: Startups e Governo Caminhando Juntos – Seger;

16h – Painel Drones: Sensoriamento remoto no monitoramento de pragas agrícolas & Utilização de Drones no Mapeamento de Áreas de Risco – Seag e IJSN.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Secti

Heliomara Ribeiro Mulullo

(27) 99953-7923

Fonte: GOVERNO ES