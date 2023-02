Governo do Estado apoia maior feira de rochas ornamentais das Américas

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento (Sedes), Ricardo Ferraço esteve presente, nesta terça-feira (07), na solenidade de abertura da Vitória Stone Fair 2023, maior feira de rochas ornamentais das Américas, na Arena Multiuso (antigo Pavilhão de Carapina). O evento prossegue até sexta-feira (10) e conta com o apoio do Governo do Estado.

Ferraço integrou uma comitiva que contou também com representantes das Secretarias da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti); de Turismo (Setur) e do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). O setor de rochas ornamentais é responsável por grande parte da movimentação da economia capixaba, gerando novos negócios e emprego e renda. Em 2022, o Estado do Espírito Santo exportou, U$ 1,05 bilhão em rochas ornamentais e foi responsável por quase 82% do faturamento do país, de acordo com informações do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, destacou que o setor de rochas ornamentais se transformou ao longo das duas últimas décadas e, não apenas nos aspectos relacionados à volume, produção, qualidade, valor agregado, mas nos seus conceitos e nos seus valores, assim como na responsabilidade coletiva com a sociedade.

“Após dois anos e em função da pandemia, a Stone Fair volta com tudo, com força, confiança e com a expectativa positiva do governador Renato Casagrande que só não está aqui conosco hoje, porque foi chamado pelo ministro da Economia, Fernando Haddad, para tratar pauta efetiva com o Governo Federal. Nós estamos cuidando de reparar perdas que foram impostas aos estados federados”, disse Ricardo Ferraço.

Ferraço lembrou que o setor de rochas ornamentais responde por aproximadamente 11% de tudo o que é exportado no Estado. O segmento tem uma forte característica de em sua base ser representado de forma heterogênea pela pequena, micro e média empresa que é um patrimônio fundamental e está presente em diversos arranjos econômicos, por isso é importante o apoio da APEX Brasil.

“Hoje estamos aqui conversando com empreendedores do setor de rochas, mas logo logo vamos conversar com outros arranjos econômicos, como a agricultura de base familiar, o café conilon, o café arábica, o cacau, a pimenta e também, vamos conversar sobre florestas plantadas. Esse é um importante ativo do Espírito Santo que queremos apresentar ao presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Por isso, o retorno da Vitória Stone Fair nos dá entusiasmo”, pontuou.

O diretor-presidente interino e diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip, ressaltou a importância do evento. “O Bandes é um parceiro histórico do Arranjo Produtivo Local de Rochas Ornamentais, estando sempre presente na Feira do Mármore, desde sua primeira edição. Neste ano, estamos com um estande, no qual nossa equipe comercial pode dar todo suporte às empresas interessadas em investir em todas as etapas da produção industrial, desde o processo extrativista até o beneficiamento e a exportação, apresentando nossas soluções financeiras, seja por meio das linhas de financiamento, seja por meio das alternativas como os Fundos de Investimento em Participação, que apoiam empresas de perfil tecnológico”, destacou o diretor-presidente interino e diretor de Negócios Bandes, Marcos Kneip Navarro.

Já o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, explicou que a participação da pasta na Vitória Stone Fair é interagir com o setor produtivo do Brasil e do mundo para mostrar a forma organizada que o Espírito Santo qualifica a sua mão de obra por meio de programas como o QualificarES, Nossa Bolsa e Bolsa Técnica. “Apresentaremos também como tem avançado, a passos largos e planejados, a inovação e tecnologia no Espírito Santo. A feira é uma oportunidade de geração de trabalho, emprego e renda. De maneira especial, os nossos alunos de Gastronomia do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, montaram um cardápio degustativo para todos os dias da feira. Entre os pratos, destaque especial para a nossa torta capixaba. Os alunos apresentarão a ficha técnica e histórico da tradicional receita”, apontou.

Para o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles, a Vitória Stone Fair é um evento de referência internacional para quem procura oportunidades de negócios. “Para a Setur, é muito importante estarmos aqui, apresentando o Espírito Santo para todos os participantes e gerando possibilidades de investimentos para o desenvolvimento do turismo em nosso Estado”, frisou.

Governo do Estado

O Governo do Estado tem um estande institucional, no evento. Durante a Feira, visitantes podem obter informações sobre o ambiente socioeconômico capixaba, política tributária do Estado e conhecer detalhes sobre as potencialidades do Espírito Santo. Além disso, equipes técnicas das demais secretarias vão apresentar ações do Estado que estão em andamento. A Secti apresentará os projetos de startups, oferecerá degustação de receitas produzidas CEET Talmo Luiz Silva, e fará apresentação do portfólio de cursos técnicos e de qualificação oferecidos pelo Estado.

A Setur oferecerá degustação de produtos produzidos por empreendedores locais, cafés capixabas e receptivos apresentando o Estado aos participantes. Além disso, o projeto Amigos da Baleia Jubarte está presente no estande, com a presença da baleia Jujuba.

Bandes

No estande do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), o empresariado contará com o apoio das linhas de crédito da instituição de fomento para inovação, investimentos fixo e misto, e capital de giro. Voltada para investimento em inovação, a linha Finep Inovacred é um dos produtos vantajosos do Bandes para que os empresários do setor invistam no desenvolvimento de novos produtos, serviços ou aprimoramento de atividades já existentes em seus negócios.

O público-alvo desse tipo de financiamento é composto por empresas ou pessoas jurídicas com fins lucrativos, sendo o critério principal a renda bruta anual com valor máximo de R$ 90 milhões.

Também estiveram presentes na solenidade de abertura da Vitória Stone Fair, a presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, além dos subsecretários de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais, Christiane Vargas Menezes, e de Integração e Desenvolvimento Regional, Luiz Paulo Vellozo Lucas.

