Governo do Estado anuncia restauro de trecho do Caminhos do Campo e inaugura CRAS na região serrana

O governador do Estado, Renato Casagrande, concede, nesta sexta-feira (03), às 10h30, uma coletiva de imprensa para apresentar o balanço da Segurança Pública no ano de 2019. Serão apresentados os números do sistema prisional, do sistema socioeducativo e da redução de homicídios no Espírito Santo. A coletiva será realizada no Gabinete do Governador, no Palácio Anchieta, em Vitória.

Estarão presentes os secretários de Estado, Roberto Sá (Segurança Pública e Defesa Social), Luiz Carlos Cruz (Justiça), Nara Borgo (Direitos Humanos); além dos comandantes-gerais da Polícia Militar, coronel Sartório; e do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira; do delegado geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda; e do diretor-presidente do Iases, Bruno Pereira Nascimento.

Serviço:

Coletiva de balanço da Segurança Pública no ano de 2019

Data: 03/01/2020 (Sexta-Feira)

Horário: 10h30

Local: Gabinete do Governador, Palácio Anchieta

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843