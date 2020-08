Governo do Estado anuncia pagamento do Bônus Desempenho para servidores da Educação

.

O Cineclube Música Capixaba Imagem e Movimento, projeto realizado pelo grupo Panela Audiovisual, com o apoio recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura) da Secretaria da Cultura (Secult) divulga os clipes selecionados para serem exibidos nas sessões remotas do Cineclube, que também vão contar com debates a partir dos vídeos exibidos e apresentações musicais. As sessões serão transmitidas, ao vivo, no Facebook e no Youtube Panela Audiovisual.

Dos 47 inscritos, foram selecionadas 27 produções de diferentes gêneros musicais como reggae, rap, funk, rock, MPB e pop. Em breve, será divulgada a data e programação com debatedores e atrações musicais das quatro sessões virtuais.

As inscrições de vídeos ficaram abertas entre 30 de junho a 10 de agosto, no qual, participaram videoclipes de artistas capixabas ou produzidos no Espírito Santo, captados originalmente em qualquer formato e digitalizados nos seguintes tipos de arquivos: formato .MOV (compressão/codec H264) ou em MP4.

Confira a lista dos selecionados:

– 5×1 (Velho Babão, Novinho Sem Noção), de Lu Naves. Artista: Bia Alcure;

– AcAlma, de Gustavo Lírio. Artista: Nano Vianna;

– Afrodebochada, de Pedro Menegucci, Beth MC e Afronta MC. Artista: Beth MC e Afronta MC;

– Chegando Pesadão, de Rodrigo Simões. Artista: MC Anderson;

– Copo Meio Cheio, de Fredone Fone. Artista: Conteúdo Paralelo;

– Cria de Rua, de Ricardo Silva. Artista: MC Pica Pau;

– Doce Rio, de Bella Nogueira e Bruno Sibílio. Artista: Bella Nogueira;

– Eu Inventei Você, de Marcos Luppi. Artista: Patricia Ilus;

– Feeling, de Leandro Pereira e Randy Vieira. Artista: Jojó Borges;

– Fim, de Rodrigo Pysi. Artista: Rajar;

– Flow Jânio Silva, de Jhon Conceito. Artista: Jhon conceito;

– Há Dias, de Danilo Laslo. Artista: Banda Cinza;

– Homem de Areia, de Rodolfo Behr. Artista: Staffordshire;

– Infusion, de Gabriel da Cunha. Artista: Pump Killa;

– Ipanema Parati, de Judeu Marcum. Artista: Suspeitos na Mira;

– Lira, de Tati Rabelo e Rod Linhares. Artista: Gabriela Brown;

– Mo Luv (Mais Amor), de Gustavo Gouvêa. Artista: Googha;

– Não Sinta Pena de Mim, de Ricky Foline. Artista: Gabriela Moulaz (Foto)

– O Muro, de Leonardo Casotti. Artista: Banda Marvin Nash ES;

– Pra não Dizer Amém, de Judeu Marcum. Artista: Marsu Frontini;

– Quando Toca o Reggae, de Ingrid Holzmeister. Artista: Amaro Lima e Macucos;

– Querida Kika, de R3 Filmes. Artista: Sandrera;

– Sweet River, de Manfredo. Artista: Manfredo;

– Todo Mundo É Mais Famoso Que Eu, de João Paulo Rocetti e Lucas Duarte. Artista: Izar;

– Tu És Fiel, de DS Produções. Artista: Banda João Onze part. Lito Atalaia;

– Vai Dizer, de Gabriel da Cunha. Artista: Giovanni Urso;

– When The Lights Hits Her Face, de Carlos Casula. Artista: Casü

