Governo do Estado anuncia os vencedores do Prêmio Inoves Ciclo 2020

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), realizou, nesta terça-feira (22), a cerimônia on-line de Premiação do Inoves Ciclo 2020, com o anúncio das iniciativas do serviço público capixaba vencedoras da edição. O evento foi transmitido ao vivo nas redes sociais e contou com a participação do governador do Estado, Renato Casagrande, de secretários de Estado, coordenadores dos projetos finalistas, prefeitos e demais autoridades.

Neste ano, o Inoves contou com as inscrições de 288 iniciativas do Executivo Estadual, Executivos Municipais e de outros Poderes em três categorias (Ideia, Projeto em Desenvolvimento e Projeto de Resultados). Desse total, 41 foram para a final e 12 saíram vencedoras. A lista com o resultado pode ser conferida no site: www.inoves.es.gov.br.

As equipes do Executivo Estadual e Municipal foram premiadas com recurso de R$ 30 mil, que será investido no processo de aceleração das iniciativas, programado para 2021. Além disso, elas recebem certificado e selo do programa, também concedidos às equipes vencedoras de outros Poderes.

“Eu gostaria de parabenizar a todos que participaram e não apenas os vencedores. Todos tomaram uma atitude e isso para nós é muito importante. A atitude de buscar melhorar a prestação de serviço à sociedade capixaba, além do compromisso com o serviço público. Ouvimos algumas críticas ao serviço público, mas quando vemos boas iniciativas como essas temos que divulgar. Porque a grande maioria dos servidores quer fazer um bom trabalho. É muito bom também ver o compromisso com o resultado na administração pública e o Inoves é a parte visível disso”, afirmou o governador Casagrande.

A secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, lembrou que, além de incentivar e reconhecer iniciativas do serviço público, o Inoves possibilita o aperfeiçoamento de cada uma delas. “No próximo ano, as ideias e projetos vencedores desta edição passarão pelo processo de aceleração do programa, com mentorias e trilha de capacitação para as equipes. Será oportunidade de tirar do papel o que ainda não foi concretizado e de potencializar o alcance e os resultados das iniciativas consolidadas”, destacou.

“Para a Fapes, a premiação do Inoves é um marco no reconhecimento de quem se propõe a apresentar ‘o novo’ para a sociedade. A Fapes fomenta a inovação nos mais diversos ambientes e estamos felizes em ser parceiros da inovação também no governo. É muito gratificante ver resultados tão importantes e que, nesse modelo, o Inoves em conjunto com outras ações do governo, farão do Espírito Santo um Estado de destaque no cenário nacional”, ressaltou o diretor-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes), Denio Rebello Arantes.

Avaliação

As iniciativas inscritas no Ciclo 2020 passaram pelas seguintes etapas do programa: conferência dos pré-requisitos estabelecidos em regulamento; avaliação dos relatórios de gestão por uma banca de avaliadores, considerando critérios como potencial de inovação, relevância social, efetividade dos resultados, participação dos beneficiários; e apresentação (defesa oral), de forma on-line.

Em 14 anos de realização, pela primeira vez o Inoves publicou edital de chamamento público para a seleção dos avaliadores. Os candidatos foram escolhidos com base em critérios objetivos de conhecimento em Gestão Pública e Inovação. Dos 92 inscritos, 81 foram selecionados, formando uma banca diversa, composta por profissionais de norte a sul do país e até do exterior. Os integrantes dedicaram mais de 700 horas de trabalho voluntário para a avaliação das iniciativas.

Voto Popular

O Ciclo 2020 contou também com a categoria Voto Popular, que reuniu as 10 iniciativas do Governo do Estado mais bem pontuadas na modalidade Projetos de Resultados. A votação foi aberta ao público e aconteceu pelo site do programa – www.inoves.es.gov.br.

