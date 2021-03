Governo do Estado anuncia obras de pavimentação na Rodovia ES-320

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, na manhã desta quinta-feira (04), a publicação do edital de licitação para execução dos serviços de pavimentação na Rodovia ES-320, subtrecho entroncamento ES-164 (São José de Mantenópolis) x Santa Luzia de Mantenópolis. As obras serão executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES). O valor estimado para a obra é de R$ 75.424.697,47 e o prazo de execução é de 730 dias.

“Essa é mais uma boa notícia para a região noroeste do Estado. Será feita a pavimentação do trecho de 16,58 km entre São José e Santa Luzia. Vamos fazer a ligação de Mantenópolis, Pancas e Alto Rio Novo com Barra de São Francisco, município que conta com hospital do Estado e Batalhão de Polícia Militar. Estamos contratando a metade agora, que será muito importante, e, posteriormente, vamos anunciar o outro trecho. Toda a região será beneficiada com essa rodovia. Dando continuidade aos investimentos estruturantes, vamos publicar outros diversos editais para melhorar a competitividade e o desenvolvimento do Espírito Santo”, pontuou Casagrande.

A pavimentação do trecho da ES-320 vai melhorar o sistema de transporte de bens e pessoas, impactando diretamente também na qualidade de vida da população da região, uma vez que irá facilitar o acesso a serviços nas áreas de saúde, educação e lazer, além do benefício direto na redução dos custos de transporte e tempo de viagem.

Para o diretor-presidente do DER-ES, Luiz César Maretto, a obra é muito importante para a ligação dos municípios da região noroeste do Estado. “O município de Barra de São Francisco desponta como polo regional na prestação de serviços na área de saúde, educação e comércio geral de bens. Essa obra vai promover um maior desenvolvimento para todos os municípios vizinhos”, completou.

