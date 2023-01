Governo do Estado anuncia obras de infraestrutura e habitação em São Gabriel da Palha

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quarta-feira (04), novos investimentos em infraestrutura e habitação no município de São Gabriel da Palha. São mais de R$ 10 milhões em obras e repasses para projetos. Foi autorizado o início das obras de pavimentação e drenagem em ruas dos bairros Santa Cecília, Santa Teresinha e também na Sede. Casagrande autorizou ainda a construção de 32 unidades habitacionais no Loteamento Recanto dos Pássaros, bem como a implantação de infraestrutura no local.

“É uma alegria em poder trazer mais investimentos para São Gabriel da Palha. A continuidade de governo permite que nenhuma atividade seja paralisada, assim como o início de diversas outras. Estamos na segunda semana do ano e já com o anúncio de novas obras de infraestrutura e habitação popular. Nesta gestão, vamos dar sequência e ampliar os serviços e obras aqui na região. Nos próximos dias, vamos dar a Ordem de Serviço no asfaltamento até Patrimônio São José, que vai ajudar a desenvolver o interior do município”, afirmou o governador.

Durante a solenidade realizada na tradicional Praça do Colono, o governador assinou a Ordem de Serviço para início das obras de pavimentação e drenagem das ruas Jair Sipriano e Projetada A, no bairro Santa Cecília, além das ruas José Piumbini e Pastor Ott na sede do município de São Gabriel da Palha. Com investimento de R$ 1,1 milhão, as intervenções vão melhorar a condição das atuais vias públicas, já desgastadas em função da vida útil e do intenso tráfego veicular.

Foi assinado ainda o convênio para construção para pavimentação e drenagem das ruas Santa Inês, Nodir Guaitolini, Luiz Silva Filho e Palmerindo Olívio Tonini, no bairro Santa Teresinha, com investimento previsto de R$ 2,2 milhões. A obra vai contar com 754 metros de galeria de concreto armado, 35 poços de visita, 35 caixas-ralo, 1,426 metros de meio-fio, 6.648 metros quadrados de pavimentação e 2.467 metros quadrados de calçada.

“São diversos investimentos em São Gabriel da Palha, como unidades habitacionais, recursos para projetos e infraestrutura para todo o município, nossas ações e entregas trazem mais confiança e segurança para o capixaba. A nossa meta é que todas as famílias do nosso Estado tenham uma moradia digna e estamos trabalhando para isso”, declarou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Casagrande também autorizou o repasse de R$ 3,8 milhões para construção de 32 unidades habitacionais de interesse social, no Loteamento Recanto dos Pássaros, no bairro Santa Terezinha. O recurso proveniente do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (FEHAB/ES) faz parte do Programa Estadual “Nossa Casa”. Além disso, o Governo do Estado vai repassar mais R$ 3,2 milhões para a implantação de infraestrutura (pavimentação, iluminação, drenagem, sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário) em ruas e avenida do Loteamento.

Os candidatos a beneficiários serão indicados pelo município, respeitando os critérios de priorização e procedimentos de seleção contidos na Resolução do CGFEHAB nº 022/2014, do FEHAB/ES.

Estiveram presentes na agenda o prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, os deputados estaduais Renzo Vasconcelos e Raquel Lessa, o deputado estadual eleito Sergio Meneguelli, além de lideranças e prefeitos da região.

