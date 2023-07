Governo do Estado anuncia novos investimentos em Nova Venécia

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, na manhã desta quinta-feira (06), no município de Nova Venécia, na microrregião Noroeste, para o anúncio de novos investimentos, como a pavimentação da Rodovia ES-137, trecho entre Patrimônio da Penha e Santo Antônio do XV. São quase R$ 100 milhões em obras nas áreas de infraestrutura, saneamento básico, saúde e esportes. Ao lado do prefeito André Fagundes, Casagrande também visitou obras de casas populares e inaugurou a pavimentação e drenagem no bairro Aeroporto.

“Sempre digo que não importa o valor de uma obra, mas o que ela significa para a vida das pessoas. Vamos fazer um alto investimento na pavimentação da ES-167, mas para quem mora nas localidades que serão atendidas pelo asfalto, tirando a poeira das suas casas, isso não tem preço. O mesmo acontece quando construímos uma praça, uma creche ou reformamos uma escola. São ações que mudam a vida dessas pessoas. Por isso repito que, enquanto for governador, vamos seguir transformando sonhos em realidade”, disse o governador.

Com investimento de R$ 66 milhões, a pavimentação da Rodovia ES-137 contempla o trecho com 13,8 quilômetros de extensão. Os serviços incluem a implantação de pista de rolamento, acostamento e instalação de sinalização. No trecho urbano, além da pista de rolamento, também será feita a calçada. Está prevista ainda a construção de oito abrigos para passageiros em paradas de ônibus.

Além disso, serão feitos três acessos às comunidades de Guarabú, Córrego da Penha e Boa Esperança. As obras contemplam ainda a construção de duas pontes no Rio Santa Joana e Rio Quinze de Novembro e sete travessias, que atuam no sistema de drenagem. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 720 dias, que serão executados pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

“Essa é uma demanda antiga, um sonho que toda a população da região compartilhava. Hoje, estar aqui dando ordem de serviço é a realização de um sonho para toda a comunidade que vai ser beneficiada com uma estrada de qualidade, trazendo mais segurança, conforto e eficiência no escoamento agrícola”, afirmou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Durante a solenidade, Casagrande autorizou o início das obras de complementação do sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Nova Venécia, que beneficiará 2,2 mil habitantes ao término da execução, prevista para 2025. Serão construídas tubulações subterrâneas, responsáveis pela coleta e transporte de esgoto sanitário no bairro Aeroporto, em uma extensão total de 19.919 metros. Devem ser instaladas quase 2 mil ligações prediais. O investimento total é de quase R$ 25 milhões. Já os serviços de água ainda estão em fase de licitação.

Atualmente, a cobertura de esgoto coletado e tratado em Nova Venécia é de 49,3%. Após a conclusão da obra, estima-se que ultrapasse 80% em todo o município. Até 2031, todo o município terá serviços de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário. Cerca de 60 empregos devem ser gerados durante a obra com a contratação preferencial de mão de obra local.

O diretor-presidente da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), Munir Abud, reforçou que as melhorias e as ampliações que estão em andamento têm como objetivo garantir um fornecimento contínuo e de qualidade de água para a população de Nova Venécia, atendendo às recomendações e normas regulatórias pertinentes.

“O saneamento básico é uma prioridade indiscutível que transcende a mera melhoria das condições de higiene. É uma questão de saúde, de desenvolvimento social, econômico e ambiental. Com investimentos significativos e uma abordagem inovadora, estamos no caminho certo para construir um futuro mais saudável, próspero e sustentável para todos os capixabas. Juntos vamos transformar essa visão em realidade”, comentou Abud.

Ainda no município, o Governo do Estado está investindo R$ 4,3 milhões na construção das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Cristalina e Aeroporto. O município recebeu, até o momento, R$ 604.890,00 para a primeira parcela do projeto. Ambas fazem parte do Componente de Infraestrutura da rede de Atenção Primária do Plano Decenal APS+10, que visa destinar recursos, neste primeiro ciclo, para a construção de UBS, fomentando a ampliação da rede física e a expansão da cobertura da APS.

O secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte, destacou que o Plano visa a melhoria do desempenho das ações Equipes de Saúde da Família nos municípios com a expansão da resolutividade e qualidade dos serviços ofertados. “Nova Venécia é um dos 52 municípios capixabas que solicitou habilitação junto à Secretaria da Saúde para receber esses recursos do Estado para o custeio integral do projeto de expansão da Atenção Primária. O anúncio de hoje é um passo importante para o município que receberá, no total, cinco novas unidades deste componente”, acrescentou.

Durante a agenda oficial, o governador fez uma visita às obras de construção de casas populares em bairros de Nova Venécia. Estão sendo construídas 32 unidades habitacionais em Dom José Dalvit, Altoé e Rúbia, com investimento de R$ 3,4 milhões – sendo R$ 2,2 milhões oriundos do Tesouro Estadual. Elas fazem parte do Programa Estadual Nossa Casa. Na ocasião, também foram inauguradas as obras de drenagem e pavimentação da Rua Virgílio Altoé no bairro Aeroporto.

A intervenção contempla 17.178 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 3.715 metros quadrados de construção de calçada cidadã, 4.416 metros de meio fio, 1.936 metros de rede de drenagem e 712 metros quadrados de sinalização. Com investimento de R$ 3,4 milhões a obra beneficia aproximadamente três mil moradores da região.

“As obras de construção de casas populares para a população carente, contribui para a qualidade de vida dos moradores e diminuindo também a demanda latente por moradia no município de Nova Venécia”, explicou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Estiveram presentes, os prefeitos Uelikson Boone, o Bolinha (Vila Pavão), Marcos Guerra (Jaguaré), Fernanda Milanese (Boa Esperança), Ana Malacarne (São Domingos do Norte), Davi Ramos (Vila Valério) e Enivaldo dos Anjos (Barra de São Francisco); o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; e os deputados estaduais Alexandre Xambinho, Vandinho Leite e Tyago Hoffmann.

