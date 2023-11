Governo do Estado anuncia novos investimentos em Afonso Cláudio

O município de Afonso Cláudio, localizado na microrregião Sudoeste Serrana, está recebendo novos investimentos do Governo do Estado. Nesta sexta-feira (17), o governador Renato Casagrande anunciou o repasse de recursos para obras de calçamento rural, construção e reforma de escolas, contratação de projeto para asfaltamento da estrada até Piracema e melhorias de equipamentos esportivos. Ao todo, são mais de R$ 14 milhões em entregas.

“Sempre é bom vir até Afonso Cláudio e trazer investimentos para deixar a cidade ainda mais bonita. É o que estamos fazendo nos outros 77 municípios do Espírito Santo. Quando reformamos uma escola ou construímos uma creche, vemos a alegria no rosto das pessoas. Quando fazemos um calçamento rural, damos mais dignidade para os moradores e embelezamos as comunidades. Essa é a minha determinação para minha equipe de governo, que atua junto com todos nossos parceiros: bancada federal, deputados estaduais, prefeitos e vereadores”, disse o governador.

Na área da Educação, Casagrande anunciou o repasse ao Município de R$ 8,1 milhões para a execução de obras em escolas da Rede Municipal: reconstrução da Escola Municipal (EM) Gumercindo Lacerda e reforma da quadra esportiva da unidade; reconstrução do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Amaury Gomes; e construção do CMEI Dioclézio Tosta das Neves (Fazenda Guandu).

As intervenções, além de melhorias de conforto aos alunos, professores e demais servidores, vão possibilitar o aumento de mais 178 vagas. As ordens de serviço foram assinadas e o recurso será repassado por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil e Ensino Fundamental no Espírito Santo (Funpaes), da Secretaria da Educação (Sedu).

O governador assinou a ordem de início do projeto para asfaltamento da estrada Afonso Cláudio x Distrito de Piracema, uma demanda antiga dos moradores da região. O projeto será elaborado pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e contempla o serviço de pesquisas e levantamentos para elaboração de Estudo Técnico Preliminar e Anteprojeto de Engenharia para pavimentação do trecho de 15,5 quilômetros da rodovia. O investimento do Governo do Estado é de R$ 975 mil.

“Hoje estamos dando esse importante passo para a comunidade que há tanto tempo necessitava dessa atenção. Sabemos que, com a pavimentação do trecho, novas oportunidades irão surgir, possibilitando o desenvolvimento econômico e melhorando a segurança e o conforto dos usuários da via”, ressaltou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

O município de Afonso Cláudio também foi contemplado com obras de calçamento rural, beneficiando os distritos de Ibicaba, São Francisco, Serra Pelada, Mata Fria, Vila Pontões, além de Grama e Três Pontões (trecho I, II e próximo a Igreja Luterana). Para realização das intervenções foram investidos R$ 1,64 milhão para pavimentação de aproximadamente quatro quilômetros de estradas vicinais.

“Estamos trabalhando para o fortalecimento da agricultura local e a promoção de melhores condições de vida para as famílias do campo. O Programa Caminhos do Campo vem garantir mais segurança e o desenvolvimento das comunidades por meio da pavimentação das estradas rurais do Estado, oferecendo maior trafegabilidade para os veículos que realizam o escoamento da produção, reduzindo custos e a perda de produtos perecíveis”, ressaltou o secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli.

Na área de infraestrutura, com recursos provenientes do Fundo Cidades, o Governo do Estado vai repassar R$ 2 milhões para viabilizar a aquisição de bueiros celulares de concreto para manutenção das estradas do município. Serão adquiridos aproximadamente 700 bueiros celulares de concreto do tipo galeria, em diferentes tamanhos, adequados às necessidades das estradas. Os bueiros oferecerão maior durabilidade, em comparação às antigas pontes de madeira, e ainda menor custo de manutenção.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, explica que, cerca de mais de mil moradores serão beneficiados com a ação, que vai facilitar o deslocamento das áreas rurais para o centro urbano. “Com melhor infraestrutura, garantimos mais segurança ao transporte de pessoas, entre as quais moradores, estudantes que utilizam o transporte escolar, e os produtores rurais. Favorecendo também a atração de investimentos, gerando oportunidades de emprego e crescimento econômico da região”, completou.

Durante a agenda, foi inaugurado o novo alambrado do Campo do América, no distrito de São Francisco, com valor de R$ 584 mil, com recursos oriundos do Fundo Cidades. Foram instalados aproximadamente 313 metros de alambrado com tela losangular de arame revestido em PVC, e portões pintados com esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo. A obra beneficia diretamente 3,8 mil habitantes e entre seus benefícios está o de facilitar a organização de competições e eventos esportivos, garantindo a segurança e a integridade das pessoas que participam dos eventos.

O município recebeu R$ 6,89 milhões somente em recursos do Fundo Cidades 2022, que permitiu a aquisição de caminhão Truck, retroescavadeiras, construção de quadra poliesportiva, aquisição de bueiros celulares de concreto para manutenção de estradas, construção de casas populares, construção de alambrado do Campo do América, elaboração de Carteira de Projetos e a compra de equipamentos para Polo UAB, do Sistema UniversidadES.

Para a área do esporte, o governador Renato Casagrande assinou o convênio para a troca do alambrado do campo de futebol do distrito de Serra Pelada (Lagoa). O atual alambrado será demolido, dando lugar a outro, novo, com comprimento e largura de 102,20 x 72 metros quadrados e altura de 5,75 metros. O investimento na obra será de R$ 888 mil.

“Estamos investindo em obras para o esporte nos 78 municípios do Estado. Esta semana já estivemos, por exemplo, em Sooretama, Baixo Guandu e, na manhã desta sexta-feira, em Laranja da Terra. Agora anunciamos esse convênio para Afonso Cláudio que vai beneficiar, em especial, os moradores de Lagoa. Isso acontece porque o governador tem olhado com muito carinho para cada cantinho do nosso Estado e valorizado nossos municípios, chegando onde o Estado mais precisa estar”, afirmou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Também estiveram presentes o prefeito Luciano Pimenta (Afonso Cláudio) e Josafá Storch (Laranja da Terra); o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais Dary Pagung e Adilson Espindula; os secretários de Estado e diretores-presidentes de autarquias, Cyntia Grillo (Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social), Vitor de Angelo (Educação) e Givaldo Vieira (Detran|ES).

