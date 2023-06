Governo do Estado anuncia novos editais do Voe Atleta e Chamamento Público

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta quinta-feira (1º), o lançamento dos editais do programa Voe Atleta e do Chamamento Público para a realização de eventos esportivos. A solenidade aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória, e também contou com a posse dos membros do Conselho Estadual de Esporte e Lazer.

Para Casagrande, os programas de fomento ao esporte do Governo do Estado são ferramentas de desenvolvimento: “O Voe Atleta é um aprimoramento do antigo Compete Esportivo. Este programa é importante para quem representa o Espírito Santo em eventos de alto rendimento no Brasil e fora do país. Sempre digo que quando um atleta capixaba sobe ao pódio, todos nós subimos juntos. Quando ele levanta a bandeira lá no alto, está levantando todo um Estado que está torcendo por ele. Não existe lugar desenvolvido sem esporte desenvolvido. O Bolsa Atleta também é fundamental para quem vive integralmente do esporte. E para quem não pratica esporte de alto rendimento, o Governo do Estado também incentiva a prática esportiva. Estamos revitalizando campos Bom de Bola e também outros equipamentos, fazendo academias populares.”

O edital do Voe Atleta, programa que custeia viagens de avião para que esportistas de alto rendimento disputem competições nacionais e internacionais, terá um investimento de R$ 1,4 milhão, com vigência de compra de passagens aéreas para o segundo semestre deste ano.

Já o Chamamento Público, terá um aporte de R$ 3,7 milhões para a realização de eventos esportivos em 2023 e 2024. Podem participar do edital federações, associações e entidades esportivas que pretendem organizar eventos durante a vigência destes dois anos.

“Este é um edital complementar do Voe Atleta, já que a vigência do atual edital terminava agora no meio do ano, decidimos lançar um complementar, para contemplar as competições até dezembro. No fim do ano, lançaremos um novo edital, já para as disputas de 2024, com um investimento previsto de R$ 2 milhões. Já no edital de Chamamento Público, vamos contemplar os eventos até 2024, para que as federações e entidades tenham tempo de se organizar e se planejar”, explicou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Conselho Estadual de Esporte e Lazer

A criação do Conselho Estadual de Esporte e Lazer (CEEL), que estava inativo desde 2010, tem o intuito de estimular as iniciativas públicas e privadas no desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer, visando efetivar ações, debater e construir diretrizes para o fortalecimento de melhorias em todos os níveis, numa perspectiva de colaboração e integração, para fomentar a qualidade de vida e a prática esportiva para todos os capixabas.

O conselho terá como presidente e membro nato o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes. Além dele, serão membros: Ferreira Neto, Geovani Silva e Guilherme Filgueiras, como representantes da comunidade esportiva por seu notório envolvimento com o desporto capixaba, tendo como suplentes Bruno Malias, Carlos Germano e Leni Junior; André Schieck e Arnaud Cordeiro, como representantes de federações esportivas, tendo como suplentes Marcos Paulo Silva Duarte e Monika Queiroz; Leonardo Emannuel Cerqueira, representando o Conselho Regional de Educação Física, tendo como suplente Genilson Mendes de Souza; Jair Oliveira, representando a imprensa esportiva capixaba, tendo como suplente Fernando Zambom; Drª Paula Cristina da Costa Silva, representando o Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, tendo como suplente Dr° Nelson Figueiredo de Andrade Filho; Adalberto Rodrigues, representando entidades das pessoas Portadoras de Necessidades Especiais, tendo como suplente Jessica Santana; e Edson Castardeli, representando as escolas de Ensino Superior de Educação Física do Espírito Santo, tendo como suplente Liana Abrão Romera.

Lei Geral do Esporte

Diversos secretários municipais do esporte e membros da comunidade esportiva participaram da solenidade, que também contou com a palestra do Dr. Fernando Marinho Mezzadri, da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Ele apresentou aspectos e mudanças básicas na Lei Geral do Esporte, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional.

Também estiveram presentes os deputados estaduais João Coser e Iriny Lopes; a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo; e o diretor-presidente da Rádio e Televisão Espírito Santo, Igor Pontini.

