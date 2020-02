Governo do Estado anuncia liberação de recursos para reconstrução de cidades

O Governo do Estado anuncia, nesta terça-feira (4), o repasse de recursos para as cidades atingidas pelas chuvas e para prevenção de desastres naturais. Serão anunciados R$ 72 milhões do Fundo Cidades para prevenção e reconstrução; R$ 100 milhões para reconstrução dos municípios atingidos; R$ 25 milhões do Fundo da Defesa Civil para prevenção de desastres; e mais R$ 17 milhões para o Fundo de Assistência Social. A solenidade acontece às 10h30 no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória.

Serviço:

Recursos para reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas

Data: 04/02 (terça-feira)

Horário: 10h30

Local: Salão São Tiago – Palácio Anchieta (Praça João Clímaco, 142, Cidade Alta – Vitória)

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação do Governo

Giovani Pagotto

(27) 98895-0843