Estadual
Governo do Estado anuncia investimento para conclusão da 2ª etapa do Hospital do Câncer de Cachoeiro
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), firmou o Termo de Fomento para a execução da segunda fase das obras do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim (Unacon). A assinatura foi realizada durante visita do governador Renato Casagrande ao município nesta quinta-feira (09). O novo hospital será construído em um terreno anexo ao Hospital Evangélico, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeiro de Itapemirim.
O investimento total previsto é de R$ 263,3 milhões, sendo R$ 100 milhões em recursos estaduais e R$ 163,3 milhões como contrapartida do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. O repasse da Sesa será feito em três parcelas: R$ 30 milhões em outubro de 2025, R$ 35 milhões em fevereiro de 2026 e R$ 35 milhões em janeiro de 2027. A previsão é de que a obra seja concluída até setembro de 2027.
“Fiquei muito feliz quando tive a oportunidade de reabrir o Hospital da Aquidaban na época da pandemia. Aquele hospital se tornou importantíssimo para a região. Fiquei angustiado com a crise da Santa Casa, mas feliz quando conseguimos estabilizar. São conquistas que nos deixam contentes. Se olhar para pouco tempo atrás, nada disso existia. Hoje estamos fazendo esse investimento no Hospital do Câncer. Essa doença não aflige somente os pacientes, mas também todo o entorno, como as famílias e amigos”, comentou o governador.
Com a finalização da segunda etapa, o Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim ampliará a capacidade de atendimento em toda a macrorregião Sul, beneficiando cerca de 700 mil habitantes. O projeto prevê a criação de 100 novos leitos clínicos e cirúrgicos, o que representa mais de 3 mil diárias hospitalares por mês, além de um pronto atendimento oncológico 24 horas. A unidade também contará com novos equipamentos de diagnóstico por imagem, como ultrassom, tomografia e ressonância magnética, além de estacionamento com 400 vagas.
“Essa é mais uma parceria estratégica do nosso Governo para colocar de pé uma das estruturas mais eficientes e modernas para atender com qualidade todo o sul capixaba. É uma alegria e honra estar aqui na minha terra natal contribuindo com essa transformação. São R$ 100 milhões para o Hospital Evangélico, um forte aliado do SUS Capixaba, para que possamos ampliar a capacidade de ofertar atendimento, acolhimento e assistência às pessoas, às famílias em momento de dor e de sérios desafios. Isso nos motiva a seguir em frente na vida pública, servindo o Espírito Santo. Chegamos até aqui com muita dedicação e seriedade para organizar e colocar o Estado com capacidade de realizar investimentos significativos”, declarou o vice-governador Ricardo Ferraço.
O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, destacou o impacto do investimento para o fortalecimento da rede oncológica capixaba. “A conclusão do Hospital do Câncer de Cachoeiro representa um passo decisivo na regionalização da assistência oncológica. Com essa estrutura moderna e completa, os pacientes do sul do Estado terão acesso ao tratamento mais perto de casa, com conforto, qualidade e segurança”, afirmou.
“É com muita alegria que acompanhamos esse avanço significativo na área da oncologia. A ampliação da unidade representa um importante ganho para a saúde pública, com mais capacidade de atendimento, melhores condições estruturais e um serviço ainda mais qualificado, levando mais dignidade para os usuários do SUS”, acrescentou o superintendente regional de Saúde da Região Sul, Samilla Figueira.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação do Governo
Giovani Pagotto
[email protected]
Assessoria de Comunicação da Sesa
Syria Luppi / Luciana Almeida / Danielly Campos / Thaísa Côrtes / Ana Cláudia dos Santos
[email protected]
Fonte: GOVERNO ES
PF, Receita Federal e PM/PR apreendem 3,5 toneladas da droga no Paraná
Porecatu/PR. Uma ação conjunta de repressão a crimes transfronteiriços realizada nesta quinta-feira (9/10) pela Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar...
PF, em ação conjunta com a PM/PR, apreende embarcação com quase 290 kg de maconha no Rio Paraná
Foz do Iguaçu/PR. Ação integrada entre a Polícia Federal e a Polícia Militar resultou, na madrugada desta quinta-feira (9/10), na...
PF apreende drogas e cigarros contrabandeados na margem do Rio Paraná
Foz do Iguaçu/PR. A Polícia Federal, em ação conjunta com forças de segurança estaduais, realizou na última terça-feira (7/10) três apreensões...
Governo do Estado anuncia investimento para conclusão da 2ª etapa do Hospital do Câncer de Cachoeiro
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), firmou o Termo de Fomento para a execução da...
“Água e Vida”: BPMA marca presença em ação ambiental na Praia de Camburi
Nesta quinta-feira (09), o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) participou da ação “Água e Vida”, realizada na Praia de...
Vini Jr. usa rede social para pedir desculpas a Virginia Fonseca e declara: ‘Decepcionei’
O jogador de futebol do Real Madrid e da Seleção Vini Jr., de 25 anos de idade, quebrou o silêncio e...
PF desarticula esquema criminoso de fraudes contra o FGTS no Tocantins
Palmas/TO. Nesta quinta-feira (9/10), a Polícia Federal deflagrou a Operação Saque Fantasma, com o objetivo de instruir inquérito policial sobre práticas fraudulentas envolvendo...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Abastecimento de água é suspenso em São Mateus devido ao excesso de sal no Rio Cricaré
Prefeitura decreta racionamento e proíbe uso de água em atividades não essenciais; fenômeno da “cunha salina” avança sobre o ponto...
Trabalhador morre após cair de prédio no Centro de São Mateus
Um trabalhador identificado como Adailton Rodrigues, 49 anos, sofreu um acidente na Avenida João XXIII, nas proximidades da Catedral, no...
Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade
Inauguração será marcada por diversas atividades gratuitas e apresentação da estrutura no dia 18 de outubro, com entrada livre para...
Regional
Festival do Camarão com mais de 30 pratos e shows agita Conceição da Barra
Com apoio da Suzano, evento gastronômico começa nesta quinta-feira e contará também com atrações musicais nacionais e locais O 10º...
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
Alderico nasceu sem respirar e ficou internado dez dias em maternidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após o...
Ônibus Rosa leva atendimento e conscientização a mulheres de Jaguaré
Iniciativa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha ofereceu suporte multidisciplinar e orientações à população sobre diferentes tipos de...
Estadual
PCES e Procon-ES intensificam fiscalizações e investigações sobre possíveis adulterações em bebidas alcoólicas
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), intensificou as ações...
Biblioteca Transcol alcança 10 mil empréstimos e consolida volta aos terminais
Em apenas 90 dias desde a retomada das atividades, a Biblioteca Transcol atingiu a marca de 10 mil empréstimos de...
‘TVE Revistinha’ comemora o Dia das Crianças
O ‘TVE Revista’ desta sexta-feira (10) está diferente! A apresentadora Luanna Esteves e os repórteres da emissora saem de cena,...
Nacional
VÍDEO | Homem fica pendurado em roda gigante após assento quebrar
Um episódio de tensão marcou a noite de sábado (4), na ExpoQuinari 2025, feira agropecuária que acontece em Senador Guiomard,...
Governo passa a cobrar R$478 milhões de pagamentos indevidos do Auxílio Emergencial
Cerca de 177 mil famílias que receberam indevidamente o auxílio emergencial, pago durante a pandemia de covid-19, foram notificadas pelo Ministério do...
Confusão! Vereadores trocam socos e sessão na Câmara Municipal é interrompida; vídeo
Uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Sena Madureira, no interior do Acre, precisou ser interrompida após uma troca de agressões...
Policial
PCES e PCMG realizam operação conjunta e prendem investigado por homicídio em Brejetuba
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Brejetuba, realizou uma operação conjunta...
Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Linhares
A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares,...
Publicada alteração em requisito de ingresso para cargo de Oficial Investigador de Polícia (OIP)
Foi publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, desta quinta-feira (09), a alteração do Anexo I da Lei...
ENTRETENIMENTO
Virgínia Fonseca presenteia amiga com combo de cirurgias plásticas: ‘Aniversário’
Virgínia Fonseca, de 26 anos, surpreendeu a amiga e assessora Maressa Lopes ao presenteá-la com um combo de cirurgias plásticas...
Lucas Rangel e Lucas Bley compartilham primeiros momentos com a filha: ‘Mia’
Os influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley, emocionaram os seguidores ao publicarem novos cliques com a filha, Mia, nascida nos...
MC Lomma exibe nova silhueta de biquíni após perder 17 kg: ‘Tu tá maravilhosa!’
MC Lomma, de 22 anos, impressionou os seguidores nesta quinta-feira (9), ao posar em Fernando de Noronha usando um biquíni...
POLÍTICA
Serviços de urgência e emergência poderão ser unificados no 190 da PM
Para a Polícia Militar é o 190. Para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu, é o 192....
Projeto aprovado na Ales faz homenagem a vítima de ataques em Aracruz
No mês em que se comemora o Dia dos Professores, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aprovou, no último...
Ação voltada para pets movimenta Assembleia nesta quinta
A Assembleia Legislativa realizou, nesta quinta-feira (9), uma ação voltada para os pets e seus tutores no estacionamento da sua...
Esportes
Mirassol vence Fluminense, retorna ao G4 e complica o tricolor na tabela
O Mirassol garantiu uma importante vitória em seus domínios nesta quarta-feira, ao superar o Fluminense por 2 a 1, em...
Novorizontino vence o Cuiabá e entra no G4 da Série B
O Grêmio Novorizontino conquistou uma vitória crucial nesta quarta-feira ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0 na Arena Pantanal,...
Atlético-MG vence o Sport por 3 a 1 na Arena MRV
Em uma noite de futebol movimentada na Arena MRV, o Atlético-MG superou o Sport Recife por 3 a 1 nesta...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus6 dias ago
Mulher morre em acidente com retroescavadeira em bairro de São Mateus
-
Variedades6 dias ago
Sexo todo dia é bom para a pele e tem ao menos mais 11 vantagens; vem ver!
-
Regional6 dias ago
Criança de 5 anos é encontrada morta em poço de peixes no Norte do ES
-
Variedades6 dias ago
Shallowing | Tendência de sexo “raso” pode aumentar o prazer feminino
-
Regional6 dias ago
Carro bate em cavalo, deixa 5 feridos e vítima presa às ferragens no Noroeste do ES
-
Variedades5 dias ago
Dia de São Francisco de Assis | Veja curiosidades sobre o padroeiro dos animais
-
Regional2 dias ago
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
-
Nacional2 dias ago
VÍDEO | Traficante descobre traição e corta os cabelos da mulher com faca