Governo do Estado anuncia entrega de 1020 novas armas à Polícia Civil

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou a entrega de 1020 novas armas para a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). O anúncio foi feito no Gabinete do Governador, no Palácio Anchieta, em Vitória, nesta segunda-feira (30). Ao todo, 920 pistolas importadas, da marca Glock, e 100 espingardas calibre 12, da marca brasileira Boito, serão usadas pelos policiais, após treinamento.

O investimento total nos armamentos foi de aproximadamente R$ 2 milhões. O Governo do Estado, dessa forma, dá continuidade ao projeto de reestruturação das forças de Segurança Pública. Ainda no primeiro semestre de 2020, há previsão de entrega de novas pistolas importadas para a substituição total das armas de porte dos policiais civis do Estado.

O governador Renato Casagrande falou sobre a importância dos investimentos em reestruturação das forças policiais. “Estamos fechando o ano com bons resultados. Adquirimos pouco mais de mil armas mais modernas, mais leves e que trarão uma melhor resposta na ação dos policiais. Sabemos que o caminho a percorrer ainda é grande, mas estamos mostrando que seguimos no caminho certo”, afirmou.

Casagrande também ressaltou os resultados obtidos na área da segurança no Estado ao longo de 2019: “Vamos fechar o ano, se Deus quiser, abaixo dos mil homicídios pela primeira vez na história do Estado, o que nos coloca em uma posição razoável. Se lembrarmos que há dez anos o Espírito Santo era o segundo mais violento do País com mais de dois mil homicídios, a gente percebe que o trabalho está dando certo. Ano que vem, o desafio será ainda maior.”

Ainda como investimento na segurança, o governador apontou inaugurações importantes como das delegacias de Proteção ao Adolescente (DPCA); a Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), em Vitória e em Vila Velha; a Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e a de Combate ao Crime Organizado e a Corrupção. “Criamos o Grupo Integrado de Operação de Segurança Pública (Giosp) e entregamos centenas de viaturas. Vamos seguir trabalhando para dar condições aos nossos policiais civis”, pontuou.

Essa foi a primeira vez que a PCES adquiriu equipamento por meio de licitação internacional. As novas pistolas são mais seguras, precisas, confiáveis e duráveis e são utilizadas pelas polícias e forças armadas de mais de 160 países, como a Polícia Federal brasileira e o FBI dos Estados Unidos. No caso das espingardas, as armas são mais leves, menores, mais modernas e seguras que as antigas.

O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, destacou o investimento de qualidade estrutural dos policiais. “Há uma outra compra prevista para fevereiro. Essa arma é mais leve, resistente e de fácil manutenção. Estamos indo ao encontro das melhores práticas e caminhando para estar entre as melhores polícias. Reforço que a redução de homicídios é uma conquista da sociedade, um desafio maior para o ano que vem. Estamos nos preparando para dar continuidade a essa sequência de redução. Queremos deixar um legado muito bom na área da Segurança Pública”, garantiu.

Já o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, agradeceu pelo suporte e mostrou a necessidade de atualização dos equipamentos para a qualidade do serviço prestado à população e para a segurança dos profissionais. “Essa conquista para nós é grande. Estamos fazendo a entrega de 500 pistolas Glock no calibre 9 mm, e 420 no calibre .40. Além disso temos 100 espingardas calibre 12. Esses armamentos vão garantir mais segurança para a sociedade e os policiais. Sempre foi um sonho nosso essa aquisição e vamos estar agora atualizados em relação a armamento, perante à criminalidade”, explicou.

