Governo do Estado anuncia edital de macrodrenagem no bairro Aribiri, em Vila Velha

O governador do Estado, Renato Casagrande, anunciou, nesta segunda-feira (07), a publicação do edital de Construção da Estação de Bombeamento de Águas Pluviais Aribiri (EBAP Aribiri), em Vila Velha. Com um investimento total de R$ 19.507.333,73, as obras serão executadas por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb).

A galeria de macrodrenagem EBAP Aribiri, visa minimizar os alagamentos causados pelas chuvas e beneficiarão cerca de 20 mil moradores do bairro. Além de bombear as águas da chuva, a EBAP auxiliará na drenagem das águas da bacia do Rio Aribiri. A obra faz parte do programa prioritário de macrodrenagem do Estado do Espírito Santo.

O governador Casagrande lembrou que estão sendo investidos mais de R$ 290 milhões em obras de macrodrenagem desde o início do ano passado. “Ainda teremos outras duas licitações no ano que vem: a do Canal Marinho, que terá um parque linear e a construção do Centro de Operação Remota de todas as dez Ebaps. Todo esse investimento é importante para melhorar a realidade de Vila Velha e Cariacica. As bombas serão todas conectadas entre si, fazendo com que a água saia com velocidade dos bairros”, pontuou.

De acordo com o governador, essas obras não evitam o alagamento por chuvas intensas, mas fará com que a água saia com rapidez e, dependendo do nível da chuva, não ocorram mais alagamentos. “Só com a limpeza dos canais já tivemos uma melhora na qualidade de vida das pessoas dessas regiões. Vamos melhorar ainda mais a infraestrutura de Vila Velha e Cariacica. Vamos mudar a realidade dessas cidades”, destacou Casagrande.

O secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, explicou que a obra deve ser finalizada e oficialmente inaugurada no segundo semestre do próximo ano. “Com mais esta EBAP, que é uma obra de mais de R$ 19 milhões e que não se trata de obra de embelezamento, mas sim uma obra que busca superar gargalos de muitas décadas, leva cidadania para a população”, disse.

A EBAP Aribiri terá capacidade de bombeamento de 5m³/s, por meio de duas bombas, podendo ter a sua capacidade ampliada para 10m³/s, e auxiliará na drenagem das águas da bacia do Rio Aribiri. Beneficiará os bairros Santa Rita, Primeiro de Maio, Ilha da Conceição e Pedra dos Búzios.

As licitações para as obras serão na modalidade de concorrência e as empresas interessadas poderão entregar suas propostas até às 09h30 do dia 06 de janeiro de 2021. A abertura dos envelopes será realizada às 10 horas do dia 06 do mesmo mês. O edital completo estará disponível no site www.sedurb.es.gov.br, no menu Licitações.

