Governo do Estado amplia investimentos em Vila Pavão com obras, equipamentos e novos repasses
O governador do Estado, Renato Casagrande, e o vice-governador Ricardo Ferraço estiveram, nesta sexta-feira (20), no município de Vila Pavão, na microrregião Noroeste, para realizar entregas de obras e equipamentos, além da formalização de repasses de recursos nas áreas da saúde, educação, lazer e infraestrutura urbana.
“Estamos presentes em todas as regiões do Espírito Santo, trabalhando em parceria com as prefeituras e lideranças locais. Aqui em Vila Pavão, estamos entregando pavimentação e drenagem de ruas, equipamentos de lazer e reforçando a saúde e a educação com novos repasses. É assim que fortalecemos os municípios, promovemos desenvolvimento equilibrado e cuidamos das pessoas, com responsabilidade na gestão e compromisso com resultados concretos para a população”, afirmou o governador Casagrande.
Ricardo Ferraço ressaltou o ritmo de trabalho da agenda no Norte do Estado: “Dia gratificante de muito trabalho e realizações numa região muito importante do nosso Espírito Santo. Compromisso confirmado e reforçado. O dia começou muito cedo em Nova Venécia e passamos a tarde aqui em Vila Pavão. Mais infraestrutura nos bairros, equipamentos de lazer e esporte e novas parcerias, destacando a área da educação. É com essa energia que vamos transformando a realidade em nossas cidades, sempre muito próximos e cuidando das pessoas. Amanhã será a vez de Marilândia e Colatina. Quanta coisa boa acontecendo e vamos muito mais além.”
Na área da saúde, foi assinada a ordem de repasse de R$ 1 milhão para obras de reforma e ampliação de Unidade Básica de Saúde (UBS), dentro do 2º ciclo do Plano Decenal APS +10. No primeiro ciclo do Plano, Vila Pavão já foi contemplada com a construção da nova UBS de Córrego do Pavão, que contará com investimentos de R$ 2.669.060,67. Ao todo, o Governo do Estado vai investir R$ 68 milhões em reformas e ampliações de UBS em todo o Espírito Santo.
Na educação, foram formalizados importantes repasses por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). O município receberá aproximadamente R$ 4 milhões para a construção de quadra poliesportiva, rampa de acesso e muro de contenção na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Esther da Costa Santos.
Também foram assegurados cerca de R$ 500 mil para a aquisição de mobiliários destinados às creches e mais de R$ 400 mil para a compra de uma van escolar com acessibilidade, ampliando as condições de atendimento aos estudantes e garantindo mais qualidade à oferta educacional.
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que os investimentos fortalecem a infraestrutura escolar e ampliam as oportunidades de aprendizagem. “Estamos garantindo melhores condições para que os estudantes tenham acesso a espaços adequados, seguros e que contribuam diretamente para o processo de aprendizagem”, disse.
Além dos repasses, o Governo do Estado realizou a entrega de obras de pavimentação e drenagem de ruas no Centro e nos bairros Nova Munique e Leopoldina, incluindo pavimentação, drenagem e sinalização de vias no bairro Leopoldina, promovendo mais mobilidade urbana e qualidade de vida à população. Foram entregues ainda dois playgrounds, com investimento total de R$ 276 mil, destinados aos bairros Leopoldina e Nova Munique. Um dos equipamentos foi doado pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) à Prefeitura, e o outro foi adquirido por meio de convênio com a administração municipal.
O município recebeu ainda um trator cortador de grama, no valor de R$ 21 mil, que será utilizado na manutenção dos gramados dos espaços esportivos. O equipamento conta com transmissão hidrostática, partida elétrica e capacidade para cortar grama em marcha à ré, garantindo mais eficiência aos serviços.
Durante a agenda, também foi formalizada a assinatura de repasse de recursos para a construção de canalização em gabiões no Córrego Bela Aurora e afluentes – 1ª etapa, reforçando as ações de infraestrutura e prevenção em áreas estratégicas do município.
Para o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, as entregas representam um avanço no fortalecimento das políticas públicas de esporte e lazer no interior. “Esses investimentos são fundamentais para dar melhores condições aos municípios, tanto na oferta de espaços de convivência e lazer para as crianças quanto na manutenção adequada dos equipamentos esportivos”, lembrou.
