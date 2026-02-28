Estadual
Governo do Estado amplia investimentos em infraestrutura, saúde, educação e esporte em Afonso Cláudio
O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, nesta sexta-feira (27), uma série de inaugurações e anúncios em Afonso Cláudio, que reforçam os investimentos estaduais nas áreas de infraestrutura rural, saúde, educação e esporte. As entregas incluem a revitalização de rodovia do programa Caminhos do Campo, melhorias em estradas vicinais, novas unidades de saúde, modernização de escolas e implantação de equipamentos esportivos, fortalecendo a estrutura de atendimento à população urbana e rural do município.
“Estamos realizando obras importantes em Afonso Cláudio, como a nova Unidade de Saúde, que se tornou referência de estrutura e atendimento, além dos investimentos em estradas, escolas e equipamentos esportivos. O Espírito Santo é hoje um dos estados que mais investem em infraestrutura no País, mantendo equilíbrio fiscal, baixo endividamento e capacidade de poupança. Isso demonstra organização e compromisso com resultados concretos para a população”, destacou o governador.
Durante a agenda, foi inaugurada a revitalização da estrada rural do programa Caminhos do Campo no trecho Sede – Vovó Dindinha. A obra contemplou 4,56 quilômetros de recapeamento asfáltico e implantação de sinalização horizontal e vertical, com investimento de R$ 2,4 milhões. A intervenção melhora as condições de tráfego, amplia a segurança viária e fortalece o escoamento da produção agrícola, beneficiando diretamente moradores e produtores rurais.
O secretário de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, Enio Bergoli, destacou o impacto econômico da obra. “Quando revitalizamos uma estrada rural, reduzimos custos de transporte, diminuímos perdas na produção e garantimos mais segurança para quem vive e trabalha no interior. O Caminhos do Campo fortalece a logística agrícola e impulsiona o desenvolvimento regional de forma sustentável”, pontuou.
Ainda na sexta-feira, o Governo do Estado inaugurou obras de recuperação de estradas vicinais em 24 comunidades, com recursos da ordem de R$ 2,5 milhões, provenientes do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria de Estado do Governo. Com repasse direto ao município, foram implantados bueiros celulares de concreto para recuperação de acessos em localidades como São Mateus (Piracema), Velosos (São Francisco), Serra Pelada, Três Pontões, Boa Vista (Piracema), São Bento (Piracema), Santa Terezinha, Vila Pontões, São Pedro, Mata Fria, Fortaleza, Lagoa Centro, Alto Lagoa, entre outras.
As estruturas, com capacidade para suportar até 45 mil toneladas e dimensões variadas, substituíram mais de 80 pontes de madeira anteriormente existentes, garantindo maior durabilidade e segurança às vias rurais. A intervenção beneficia aproximadamente 1,2 mil moradores e fortalece o tráfego em áreas estratégicas para o escoamento agrícola.
A secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, ressaltou a importância das melhorias. “As estruturas implantadas garantem melhores condições de tráfego, favorecem o escoamento da produção agrícola e oferecem mais segurança e conforto à população que utiliza essas estradas diariamente”, explicou.
Também com recursos do Fundo Cidades foi inaugurada a quadra poliesportiva coberta do bairro Bela Vista, com cerca de 332 metros quadrados de área construída. O espaço conta com piso em concreto pintado, mureta em alvenaria, cobertura metálica com telhas de alumínio, iluminação, traves para futebol de salão e redes de proteção.
“É um investimento que proporciona mais saúde, bem-estar e qualidade de vida a crianças, jovens e adultos”, destacou Emanuela Pedroso. Segundo a secretária, somente por meio do Fundo Cidades, o Governo do Estado já destinou mais de R$ 6,8 milhões a Afonso Cláudio. “Em municípios de todas as regiões do Espírito Santo, sob a liderança do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço, realizamos investimentos que transformam a vida das pessoas”, acrescentou.
No bairro Bela Vista, foi entregue uma quadra poliesportiva coberta com 332 metros quadrados de área construída, equipada com piso em concreto pintado, cobertura metálica, iluminação e estrutura para a prática esportiva. O espaço amplia as opções de lazer e convivência comunitária. Também foi inaugurado o campo de bocha no distrito de Fazenda Guandu, resultado de convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), e a Prefeitura de Afonso Cláudio.
O secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, enfatizou o papel social dos equipamentos. “Temos levado infraestrutura esportiva de qualidade também aos distritos e comunidades do interior. O esporte promove integração, lazer e mais qualidade de vida para a população”, salientou.
Na área da saúde, o Governo do Estado inaugurou a Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro, construída dentro do Plano Decenal SUS APS +10. A unidade foi estruturada para abrigar três equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), com investimento de R$ 2,5 milhões. O município também foi contemplado com a construção da UBS João Valim, destinada a duas equipes de ESF, totalizando R$ 4,7 milhões em recursos estaduais para ampliação da Atenção Primária.
O secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann, ressaltou que o Plano Decenal representa um avanço estrutural na rede pública: “Estamos promovendo a maior expansão da Atenção Primária da história do Espírito Santo, garantindo unidades modernas, resolutivas e mais próximas das pessoas. A UBS Centro é mais um passo concreto para fortalecer o SUS capixaba.”
A agenda foi marcada por importantes entregas na educação. O governador inaugurou a reforma e ampliação do Centro Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral (CEEMTI) Afonso Cláudio, que recebeu investimento superior a R$ 14 milhões. A obra modernizou a estrutura da unidade, beneficiando cerca de 531 estudantes.
Também foram entregues a reconstrução da Escola Municipal Gumercindo Lacerda e a reforma da quadra poliesportiva da unidade, com repasse superior a R$ 3 milhões. A escola passou a contar com seis salas de aula, ambientes administrativos e pedagógicos, refeitório, cozinha e banheiros adaptados, garantindo 210 vagas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.
O secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou que os investimentos consolidam a política de tempo integral e fortalecem a rede municipal. “Estamos qualificando a estrutura das escolas para garantir ambientes adequados ao projeto pedagógico e melhores condições de aprendizagem aos estudantes”, afirmou.
Durante a agenda, também foi assinado o repasse de aproximadamente R$ 3 milhões, por meio do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes), para aquisição de mobiliários, equipamentos e de um veículo tipo van para a educação municipal.
