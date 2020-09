Governo do Estado abre inscrições para o Ciclo 2020 do Prêmio Inoves

.

Já estão abertas as inscrições para o Ciclo 2020 do Prêmio Inoves, programa do Governo do Estado que incentiva e reconhece equipes com iniciativas inovadoras no serviço público capixaba. O lançamento da nova edição foi anunciado nesta quinta-feira (03) pelo governador Renato Casagrande, durante solenidade virtual transmitida ao vivo pelas redes sociais.

O Inoves é voltado a equipes de servidores do Executivo Estadual, Municipal e de outros Poderes, que podem concorrer separadamente em três categorias: ‘Ideia’, ‘Projeto em Desenvolvimento’ e ‘Projeto de Resultados’. O regulamento completo está disponível no site www.inoves.es.gov.br e as inscrições devem ser efetuadas até 12 de outubro.

Ao todo, sete equipes do Executivo Estadual e três do Municipal serão premiadas com recurso de R$30 mil reais cada, disponibilizado por meio de parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes). Esse valor será investido no processo de aceleração das iniciativas vencedoras. Além disso, elas receberão certificado e selo do programa, também concedidos às equipes vencedoras de outros Poderes.

“O Prêmio Inoves já é uma tradição no Estado do Espírito Santo e para nós isso é muito importante. Veja a relevância das práticas inovadoras durante essa pandemia. Desde o início do Governo definimos que queríamos que o Espírito Santo fosse um estado mais competitivo, sustentável, justo e equilibrado regionalmente. Isso faz parte das nossas diretrizes e que trabalhamos em todas as nossas ações. Todas essas diretrizes estão relacionadas à inovação, prestando um serviço mais adequado com uso da tecnologia ou por meio de práticas novas. Tenho certeza que o prêmio vai ser uma oportunidade de colher novos frutos e jogar luz nas iniciativas que nós estamos tendo na administração pública”, afirmou o governador Casagrande.

A secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, destacou que o objetivo do Inoves é reconhecer as equipes que desenvolvem iniciativas inovadoras no serviço público, independentemente do estágio de concepção. “Os vencedores da premiação contarão com apoio técnico, mentorias, trilha de capacitação e investimento financeiro do programa para implementação das ideias, aprimoramento dos projetos em execução e ampliação daqueles que já apresentam resultados”, completou.

A Fapes opera os recursos da Seger destinados ao Prêmio Inoves para o pagamento de bolsas, aquisição de itens de consumo e serviços especializados e para o acompanhamento de um especialista de acordo com a área do projeto. “A participação da Fapes no prêmio, junto às atividades promovidas pelo Laboratório de Inovação na Gestão, o LAB.ges, possibilita um desenvolvimento mais profissional dos projetos selecionados e uma gestão mais voltada à otimização de resultados para aplicabilidade na gestão pública”, disse o diretor-presidente da Fundação, Denio Rebello Arantes.

Seleção

As iniciativas inscritas passarão pelas seguintes etapas de avaliação:

– Análise de conformidade: conferência dos pré-requisitos estabelecidos em regulamento.

– Avaliação dos relatórios de gestão: atividade realizada por uma banca de avaliadores, que considera critérios como potencial de inovação, caráter inovador, relevância social, efetividade dos resultados, participação dos beneficiários, entre outros. Nesta edição, a banca será

formada por profissionais selecionados a partir de edital público, divulgado no site www.inoves.es.gov.br.

– Apresentações: as equipes selecionadas deverão apresentar suas iniciativas (defesa oral) para os avaliadores, de forma on-line. Essa é mais uma novidade do ciclo 2020.

Voto popular

O Prêmio Inoves conta, ainda, com uma categoria extra, voltada aos ‘Projetos de Resultados’ do Executivo Estadual. As equipes que participarem dessa categoria deverão encaminhar vídeo sobre a iniciativa inscrita, que será disponibilizado para avaliação do público.

