Governo do Estado abre inscrições para 2ª oferta do Pronatec

Estão abertas as inscrições para a 2ª oferta do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). São 20 vagas para o curso de Formação Inicial e Continuada (FIC) de caldeireiro, ofertadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). As inscrições têm início nesta terça-feira (04) e seguem até domingo (09).

O curso de caldeireiro será realizado no Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Talmo Luiz Silva, localizado em João Neiva, e é ofertado, prioritariamente, para os candidatos residentes nos municípios do litoral norte do Estado do Espírito Santo: Aracruz, Conceição da Barra, Fundão, Ibiraçu, Jaguaré, João Neiva, Linhares, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, Rio Bananal, São Mateus e Sooretama.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter, no mínimo, 16 anos e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) completo. As inscrições podem ser realizadas no site www.secti.es.gov.br. É necessário preencher o formulário de cadastro antes de efetuar a inscrição.

A classificação será por ordem de inscrição dos candidatos que atenderem às condições descritas no edital e que residirem, essencialmente, nos municípios do litoral norte do Espírito Santo. A relação dos candidatos classificados e suplentes será divulgada na próxima segunda-feira (10).

Os suplentes serão chamados caso o número de vagas do curso não for preenchido. Nem o candidato classificado e nem o candidato suplente podem ter inscrição ativa no Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec), pois será desclassificado.

Pronatec

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, por meio da Lei nº 12.513, é destinado principalmente aos jovens e adultos que não têm acesso à educação formal ou que desejam complementar a formação.

O Pronatec foi criado em 2011 pelo Ministério da Educação (MEC) e é mais uma ferramenta de acesso educacional destinada aos estudantes e também aos trabalhadores brasileiros que visam a alcançar grandes oportunidades na vida profissional. O programa tem como finalidade expandir e democratizar o ingresso dos jovens e adultos de baixa renda a uma educação de qualidade, por meio da oferta de cursos de educação profissional e tecnológica gratuitos.