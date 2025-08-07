Governo do Espírito Santo quer levar produtos afetados pelo tarifaço americano para o mercado europeu

O Governo do Espírito Santo busca parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atração de Investimentos (ApexBrasil) para garantir a participação dos empreendedores capixabas dos setores do agro e de pescados, impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos, na maior feira de alimentos e bebidas da Europa. O interesse foi apresentado nesta quinta-feira (07), e tem como objetivo a abertura de novos mercados.

A feira Anuga 2025 será realizada na cidade de Colônia, na Alemanha, de 04 a 08 de outubro. A última edição contou com quase 8 mil expositores de 118 países, com US$ 530 milhões em geração de negócios.

A inclusão dos empreendedores capixabas na feira faz parte das ações emergenciais estabelecidas pelo Comitê de Enfrentamento das Consequências do Aumento das Tarifas de Importação (CETAX), que além da diversificação e abertura de mercados alternativos estratégicos aos produtos impactados pelas novas tarifas impostas pelo governo norte-americano, mantém as negociações para ampliar a inclusão de produtos capixabas nas negociações do Governo Federal por isenção tarifária para exportação aos Estados Unidos e para revisão de normativas nacionais que restringem a competitividade das exportações capixabas e brasileiras.

“Em razão do tarifaço ficou evidente para todos nós que precisamos reduzir a dependência do mercado americano e isso se dá buscando novos mercados, novas rotas de comercialização. E um evento dessa importância é uma alternativa muito concreta para apresentar a qualidade da produção capixaba ao mundo, a outros mercados. Tudo indica que a relação com os Estados Unidos vai continuar tensa, vai continuar instável. Essa redução da dependência é estratégica. Esse é o foco, novos mercados para o Espírito Santo”, destaca o vice-governador, Ricardo Ferraço, coordenador do CETAX.

Compõem a lista do Governo do Espírito Santo para participação na Anuga 2025 empreendedores dos setores de café, cacau, gengibre, mamão, macadâmia, ovos de galinha, carne de frango, pimenta-do-reino e pescado.

As presença e visibilidade na feira irão favorecer em curto prazo o reposicionamento internacional e a geração de novos contratos comerciais para produtos capixabas afetados pelo tarifaço americano.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Vice-Governadoria

Léo Júnior

(27) 99999-9422

Assessoria de Comunicação da Sedes

Isabella Arruda

(27) 3636-9708

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES