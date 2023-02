Governo do ES promete realizar 110 mil cirurgias eletivas por ano e construir dois novos hospitais

Os planos foram anunciados durante a divulgação do Planejamento Estratégico de 2023-2026, realizado na tarde desta terça-feira (28)

O governo do Espírito Santo anunciou mais uma medida voltada para a atenção da rede hospitalar no Estado. Durante a divulgação do Planejamento Estratégico de 2023-2026, foi anunciado o projeto de realização de 110 mil cirurgias eletivas por ano. Além disso, dois novos hospitais devem ter suas obras iniciadas.

Segundo o secretário de Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, a tendência, conforme o passar dos anos, é que o número seja expandido para 130 mil cirurgias eletivas.

“Temos quatro formas de produção das cirurgias eletivas: nossos hospitais próprios, o convênio com fundação iNOVA – que é o parceiro do Estado –, hospitais filantrópicos e os hospitais que a gente contrata em regime de mutirão”, ressaltou o secretário.

Entre as medidas voltadas para a área da saúde também estão a construção do complexo de saúde para o Norte do Estado, com um hospital com 260 leitos, hemocentro, farmácia cidadã, CRE, CRE, SRS, CRIE – Centro Regional Imunobiológicas, além de Telesaúde (consultas e exames especializados).

Além disso, estão entre os projetos a conclusão das obras da conclusão do Hospital Geral de Cariacica e o início das obras do Hospital de Colatina (novo Silvio Avidos), com oferta de 260 leitos.