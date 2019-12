Governo do ES faz repasse de R$ 35 milhões para escolas da rede estadual

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) anunciou, na última sexta-feira (27), o repasse de R$ 35 milhões para a rede pública de ensino estadual. O repasse faz parte do Programa Estadual de Gestão Financeira Escolar.

Segundo publicação no Diário Oficial do estado, a gestão dos recursos financeiros deve abranger todas as despesas, de acordo com o contexto que cada unidade escolar está inserida, tais como: despesas com contador, manutenção, material de expediente, aquisição de material de consumo, realização de pequenos reparos, entre outras demandas.

Segundo o governador, o valor teve aumento de 21% em relação ao repasse feito de 2018 para 2019.