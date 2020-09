Governo do Canadá recomenda sexo sem beijo e com máscara

Governo do Estado de São Paulo/Divulgação escola pública em são paulo

O promotor de Justiça na área da Educação de São Paulo, Daniel Serra Azul Guimarães , acredita que a volta às aulas presenciais em outubro dificilmente terá condições de acontecer no estado de São Paulo

“Em outubro a gente está avaliando que é muito difícil, muito pouco provável que as secretarias deem conta de equipar as escolas em tempo hábil para dar conta de todos os protocolos sanitários necessários”, afirmou Guimarães.

“Nós não temos posição do ponto de vista binário, deve ou não deve voltar. O que a gente está fazendo é acompanhar os protocolos sanitários e discutido com os cientistas se será possível cumprir esses protocolos com as estruturas que as escolas têm hoje”, seguiu.

O promotor afirma ainda que o Ministério Público está se articulando para cobrar das secretarias para que “se providencie tudo que é necessário para voltar com segurança o mais rápido possível, porque do outro lado tem o prejuízo pedagógico”.

De todos os lados ouvidos pelo MP, de acordo com Guimarães, a percepção é de que não existe condições para voltar agora e as escolas não tem as estruturas necessárias para cumprir os protocolos.

Questionado sobre quais são os problemas existentes nas escolas, de forma mais específica, o promotor disse que essa seria uma discussão bastante longa: “É exatamente o momento em que estamos, discutindo isso com os especialistas da saúde e da educação.”

“Nós temos discutido internamente as questões da volta às aulas e também com a comunidade científica, tanto da área da saúde, como da área da educação e agora começamos a fazer uma escuta social”, analisa.

“A ideia é ouvir a sociedade civil, ouvir as comunidades atendidas pelas escolas”, finaliza ele. Com informações do jornal Agora .