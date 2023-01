Governo diz que quase 100 crianças Yanomami morreram em 2022

Condisi-YY/Divulgação – 21.01.2023 Criança Yanomami recebe atendimento de equipe de Saúde

Ao menos 99 crianças do da comunidade indígena Yanomami já morreram devedo ao avanço do garimpo ilegal na região, aponta um levantamento do Ministério dos Povos Indígenas divulgado nesta sexta-feira (20).

Segundo a apuração, as mortes foram causadas, na maioria dos casos, por desnutrição , pneumonia e diarreia . As vítimas são crianças de uma quatro anos, os dados são referentes ao 2022.

Ainda de acordo com a pasta, há uma estimativa de que, ao menos, 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio , desnutrição e fome no território.

Neste sábado (21), o governo Federal deve decretar estado de calamidade pública – o Ministério da Saúde já decretou emergência de saúde pública na noirte de sexta (20). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Boa Vista (RR) para acompanhar os trabalhos dos ministérios dos Povos Indígenas e da Saúde na Terra Indígena Yanomami.

Além das mortes, em 2022 foram confirmados cerca de 11.530 casos de malária no Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami , que estão distribuídos entre 37 Polos Base. As faixas etárias mais afetadas são de pessoas de 50 anos, seguido de jovens de 18 a 49 e crianças de 5 a 11 anos.

Na sexta (20), Lula decretou a criação Comitê de Coordenação Nacional, com a intenção de discutir e adotar medidas em articulação entre os poderes para prestar atendimento a essa população. Segundo o presidente, o plano de ação deve ser apresentado no prazo de quarenta e cinco dias, já o comitê, trabalhará por cerca de 90 dias, no entanto, o prazo que pode ser prorrogado.

O petista também comentou a situação nas redes sociais.

“Recebemos informações sobre a absurda situação de desnutrição de crianças Yanomami em Roraima. […] Viajarei ao estado para oferecer o suporte do governo federal e, junto com nossos ministros, atuaremos pela garantia da vida de crianças Yanomami”, escreveu Lula, na sexta-feira (20).

O presidente deverá visitar dois Distritos Sanitários durante a viagem – há dois em Roraima: o Yanomami e o Leste.

Fonte: IG Política