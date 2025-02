Governo divulga resultado final com 120 aprovados no Programa de Iniciação Científica Júnior do Espírito Santo – Pesquisador do Futuro

Os dias de espera acabaram para quem se inscreveu no Programa de Iniciação Científica Júnior do Espírito Santo – Pesquisador do Futuro (PIC Jr 2025), que visa a incentivar estudantes da Rede Pública de Ensino Básico a atuarem com pesquisa científica, tecnológica e de inovação, por meio de bolsas de iniciação científica júnior. Nesta segunda-feira (24), a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) divulgou o resultado final do Edital nº 16/2024, com 120 propostas selecionadas para receberem as bolsas de iniciação científica júnior que serão ocupadas pelos estudantes das escolas públicas. Confira aqui o resultado completo.

Ao todo, foram submetidas 254 propostas de escolas da Rede Pública de todo o Espírito Santo, em parceria com pesquisadores atuantes em instituições de Ensino Superior e/ou pesquisa capixabas. Vinte e duas propostas são da área de educação ambiental, conforme faixa prevista em edital; oito propostas são da área de conceitos matemáticos, conforme faixa prevista em edital; 30 propostas serão realizadas em escolas públicas localizadas em bairros atendidos pelo Programa Estado Presente em Defesa da Vida, e 60 são de escolas de outras regiões. Todos os projetos serão realizados no decorrer do ano de 2025 e os bolsistas de iniciação científica júnior receberão R$ 400, por mês, até a conclusão das pesquisas.

Em 2025, o PIC Jr. vai investir ainda mais nos projetos que serão desenvolvidos. Ao todo, cerca de R$ 6,3 milhões em recursos estão disponíveis, oriundos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec) e da Sedu.

“É um programa que tem o papel fundamental para estimular a participação de estudantes da Educação Básica em projetos de ciência e tecnologia, oportunizando uma experiência de aprendizado baseada em projetos, o que pode fazer a diferença no seu ingresso no Ensino Superior e na sua atuação profissional. Outro aspecto de destaque é o fato de os projetos estarem compartilhando a experiência científica de professores de instituições de Ensino Superior com professores e alunos da nossa rede pública de educação básica, favorecendo o ensino, o aprendizado e despertando o interesse pela carreira científica e tecnológica”, pontuou o diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão.

Case de sucesso do PIC Jr.

A jovem Lívia Amorim Dias Vilvock, de 19 anos, participou do PIC Jr. quando ainda estava na Escola Wallace Castelo Dutra, de São Mateus, em parceria com o Centro Universitário Vale do Cricaré (Univc). Naquele momento, sob a coordenação da professora Caroline Tedesco Santos Passos, desenvolveu uma revista científica com artigos de temas diversos. Segundo ela, uma experiência até então inédita na sua vida.

“Nunca tinha tido contato com a área de pesquisa, foi a primeira vez. Foi uma boa experiência, me preparou para a faculdade de certa forma. No Ensino Médio não tem aula sobre artigos científicos ou como fazer um TCC, por exemplo, coisas que vamos precisar saber no Ensino Superior”, explicou.

Atualmente cursando Ciências Biológicas na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Lívia Vilvock conta que tem o desejo de seguir pelo caminho da pesquisa, produzindo artigos científicos no futuro. Relatou ainda que a bolsa recebida no período a auxiliou até mesmo no âmbito familiar.

“No momento em que eu recebia a bolsa do PIC Jr., estávamos passando por uma crise financeira em casa, morando de aluguel. Em partes, nos ajudou bastante. E eu ainda tinha uma renda para mim”, completou.

Serviço:

– Resultado final do Edital Fapes/Sedu 16/2024 – PIC Jr. 2025: clique aqui e acesse!



Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Fapes

Samantha Nepomuceno / Igor Gonçalves

(27) 3636-1867 / 3636-1858

[email protected]

Fonte: GOVERNO ES