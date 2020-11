Governo deve recorrer ao STF contra derrubada de veto à desoneração da folha

Raphael Magalhães GOL e Avianca Colômbia expandem parceria

Em decorrência da pandemia, de uma maneira geral, as companhias aéreas otimizaram suas malhas para obter melhores resultados mesmo voando menos do que antes. Nesse sentido, a parceria entre companhias distintas fortalece o acesso do passageiro à destinos fora do alcance das empresas nacionais.

Nesse sentido, a Gol anunciou a ampliação dos benefícios e alcance da parceria com a Avianca, tanto no quesito malha aérea quanto nos programas de milhagens. Dessa forma, os passageiros das duas empresas terão acesso à mais voos compartilhados, tanto na Colômbia quanto no Brasil.

“A GOL, como companhia aérea líder no Brasil, amplia com a Avianca Holdings as possibilidades de conexões na América do Sul e Central e assim aumenta a oferta para Clientes corporativos e de lazer neste período de retomada.”, explica Randall Saenz Aguero, diretor de Alianças, Expansão Internacional e Distribuição da GOL.

Com isso, e utilizando um único bilhete, um cliente pode embarcar no Brasil e voar para um dos destinos operados pela Avianca. Tudo isso, sem a necessidade de redespachar mala, além de manter a mesma franquia mesmo em trechos domésticos de conexão.

Ademais, desde agosto está em vigor a parceria entre os programas LifeMiles e Smiles. Isso permite que os membros acumulem e resgatem milhas nos voos de ambas as empresas.

“O Brasil é um mercado muito importante em nossa malha e é essencial para a retomada das operações na região. Temos certeza de que este novo acordo de codeshare e programa de fidelidade, com maiores e melhores benefícios, é chave para os nossos passageiros e para o planejamento de novas viagens.”, disse Ana María Copete, diretora de alianças de Avianca.

