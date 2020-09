Governo detalha reforma administrativa, que acaba com estabilidade de servidores

Marcelo Jorge Vieira/Flickr Governo entregou proposta de reforma administrativa ao Congresso nesta quinta-feira (3)

A reforma administrativa apresentada pelo governo federal nesta quinta-feira (3) , cuja Proposta de Emenda à Constituição (PEC) foi entregue ao Congresso Nacional, prevê, dentre outras coisas, o fim da estabilidade imediata para os futuros funcionários públicos. Parte das carreiras não têm mais o emprego garantido em momento algum, e outras precisam cumprir três anos do cargo para garantirem estabilidade. As medidas, que não valem para os atuais servidores, são detalhadas por integrantes do Ministério da Economia nesta manhã.

Além de alterar as regras do funcionalismo público, a reforma administrativa também aumenta o poder do presidente da República para mudar órgãos do governo. Todas as mudanças previstas no projeto precisam ser analisadas e aprovadas por deputados e senadores.

A proposta abrange os três poderes da União, estados e municípios, segundo o secretário especial adjunto do Ministério da Economia, Gleisson Rubin.

Confira os principais pontos da PEC entregue pelo Executivo: