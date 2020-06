Governo de SP repassará respiradores à cidade de Guarulhos 

Raimundo Nonato foi socorrido e encaminhado ao pronto socorro do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) em Parnaíba. Carlos André buscou socorro por meio particular.

Um homem de 48 anos, identificado como Raimundo Nonato, teve o seu pé decepado e outras lesões pelo corpo em consequência de uma confusão, em que envolveu mais 03 pessoas, devido uma antiga rixa entre as partes. A Companhia Independente de Policiamento Turístico (CIPTUR) foi acionada para atender a ocorrência. O caso aconteceu no povoado Curral Velho, zona rural de Luís Correia, na tarde desta terça-feira, 02 de junho.

De acordo com as informações, um outro homem, identificado como Carlos André, 34 anos, andava atrás de gado na região do carnaubal com seu tio, conhecido por ‘Joãozinho’, de idade de 51 anos. Em seguida, Carlos André se deparou com seu desafeto Marcos Antônio, que andava com a vítima, seu primo Raimundo Nonato. A partir daí, a briga começou e os facões foram sacados.

Alertamos que a imagem a seguir, apesar de borrada, ainda apresenta conteúdo forte.

Durante as agressões, Carlos André ficou sozinho, e mesmo ferido, cortou Marcos Antônio que também fugiu com cortes pelo corpo. Carlos André aproveitou e partiu para cima de Raimundo Nonato e por pouco não o matou com violentos golpes com a arma branca. De tanta dor, Raimundo Nonato chegou a defecar no local antes de ser socorrido.

Raimundo Nonato foi encaminhado ao pronto socorro do Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) em Parnaíba. Carlos André buscou socorro por meio particular.

(*Meio Norte)