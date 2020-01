Governo de SP realiza 1º mutirão do ‘Empreenda Rápido’ em Paraisópolis

arrow-options Reprodução/Facebook O investimento previsto é de R$ 250 milhões em um grande pacote de obras e serviços em Paraisópolis, zona sul da capital

O Governo de São Paulo inaugurou na quinta-feira (17) o primeiro mutirão do projeto Empreenda Rápido, em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. A gestão estadual reúne especialistas do Sebrae para auxiliar os moradores da favela a abrir ou ampliar o próprio negócio.

Essa ação faz parte do Projeto Comunidades, anunciado pelo governador João Doria em dezembro do ano passado, após a tragédia que deixou nove mortos durante um baile funk. De acordo com o líder comunitário Gilson Rodrigues, os moradores de Paraisópolis serão os maiores beneficiados.

“Para nós é uma iniciativa super importante. Paraisópolis acredita muito no empreendedorismo, porque o morador é o agente de sua própria transformação. Já provamos, a partir de dados concretos, que a economia quando impulsionada na comunidade, ajuda a desenvolver, gerar empregos e oportunidades”, diz Gilson.

De acordo com a gestão, o governo e a prefeitura de São Paulo investiram R$ 250 milhões no projeto em mais de 30 ações integradas pelo poder público. O dinheiro será utilizado para ações de lazer, cultura e serviços na segunda maior favela do estado.

“Inicialmente, o Projeto Comunidade será implantado em Paraisópolis e Heliópolis e depois replicado em outras comunidades com as mesmas características. O Projeto Comunidade será modelo para todas as regiões de nosso estado”, afirmou o governador João Doria durante o lançamento da iniciativa, na quinta (17).

À frente da secretária de desenvolvimento econômico do Estado, Patrícia Ellen, revela que o projeto alimenta o espírito empreendedor de quem vive em Paraisópolis. “Trazer o Empreenda Rápido para cá tem um simbolismo muito grande. Paraisópolis é uma das comunidades mais empreendedoras da cidade e do Estado. Hoje, são 12 mil estabelecimentos, empresas abertas funcionando aqui, e mais de 20% da população que mora na comunidade trabalha aqui também”, pontua.

Posto de atendimento do Banco do Povo



Além do mutirão de serviços do Empreenda Rápido, a secretaria promete inaugurar um posto de atendimento do Banco do Povo na União dos Moradores e do Comércio de Paraisópolis.

Na unidade, os empreendedores vão contar com linhas de crédito que têm taxas de juros a partir de 0,35% ao mês. O programa credita valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento.

Saiba as condições de financiamento de crédito pelo Banco do Povo

Os empreendedores formais (pessoas jurídicas – MEI e ME) e informais (pessoas físicas) poderão realizar os empréstimos nas seguintes condições:

– Não ter restrição de nome no Cadin e Serasa;

– O crédito deverá ser solicitado no município onde está localizado o negócio;

– Pessoa física informal deverá ter no mínimo 2 anos de residência no local onde se encontra o negócio.