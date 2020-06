Governo de SP prorroga vacinação contra a gripe e amplia público

O estado do Rio de Janeiro ultrapassou hoje (30) a marca de 10 mil mortes pela covid-19. Nas últimas 24 horas, foram registradas 232 óbitos, totalizando 10.080. Há ainda 1.011 mortes em investigação e 294 foram descartados.

De acordo com o balanço mais atualizado da Secretaria de Estado de Saúde, o total de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus chega a 112.611. Desse total, 93.423 pacientes se recuperaram da doença.

O município do Rio de Janeiro concentra metade (56.936) dos casos confirmados da doença. Em seguida vem Niterói (6.377), São Gonçalo (5.103), Nova Iguaçu (3.266), Duque de Caxias (3.110), Itaboraí (2.462), Macaé (2.371), Angra dos Reis (2.195), Campos dos Goytacazes (1.796), Volta Redonda (1.692), São João de Meriti (1.655), Queimados (1.630), Magé (1.620) e Belford Roxo (1.428).

Das 10.080 vítimas de covid-19 no estado, a capital fluminense liderando com 6.550 óbitos. As cidades de Duque de Caxias e São Gonçalo vem em seguida, com 430 mortes cada. Os municípios de Nova Iguaçu (342), Niterói (230), São João de Meriti (215), Belford Roxo (177), Magé (132), Itaboraí (125), Mesquita (107), Petrópolis (92), Campos dos Goytacazes (91), Angra dos Reis (83), Nilópolis (78), Itaguaí e Macaé (77), Volta Redonda (57), Maricá (56) e Teresópolis com 47 mortes estão entre os 92 municípios fluminenses com maior número de óbitos.

Para mais informações, acesse o painel de monitoramento de casos no estado do Rio de Janeiro.