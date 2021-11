Governo de SP propõe lei para levar 5G a todas as cidades do estado

Unsplash/Jakub Pabis Antena de 5G

O governo do estado de São Paulo enviou à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) um projeto de lei para padronizar as regras para a instalação de antenas em todos os seus municípios nesta terça-feira (16). O objetivo é garantir que haja a possibilidade para a instalação da rede 5G de maneira uniforme.

O governo pretende dar apoio técnico para que as leis municipais sejam atualizadas não apenas para o 5G, mas também para o 4G em áreas que ainda não têm esta tecnologia. Se a lei for aprovada na Alesp, caberá a cada município aderir às novas regulamentações.

Nesta terça-feira, o governador João Doria anunciou que o programa se chamará Conecta SP e ajudará as 645 cidades do estado a implementarem a infraestrutura necessário para a nova geração de internet móvel.

Mesmo após a realização do leilão do 5G , que permite que as operadoras de telefonia comecem a implementar o 5G em todo o país, apenas 19 cidades brasileiras têm legislações locais compatíveis com as antenas necessárias para que a tecnologia funcione.